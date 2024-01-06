Dicas de verão: conheça 5 lugares pé na areia no Espírito Santo

Curva da Jurema, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Já pode separar a água de coco porque, nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte te leva hoje para conhecer cinco lugares com experiência pé na areia pelo Espírito Santo. São opções em Vitória, Serra, Guarapari, Marataízes e Fundão perfeitas para aproveitar a estação mais quente do ano. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 06-01-24

AS DICAS DE GIOVANA:

01) Em Vitória: Kiosque do Alemão, na Curva da Jurema: Há 44 anos o Kiosque do Alemão é referência em restaurante pé na areia com pratos já tradicionais na gastronomia capixaba como o Arroz de Polvo, o Peroá Frito e a Moqueca Capixaba. Abre de terça a domingo de 11h às 15h. No Instagram: @kiosquealemao

02) Em Guarapari: Cantinho do Curuca, em Meaípe: Outro lugar tradicional no Espírito Santo, o Cantinho do Curuca é conhecido há 42 anos por ser o point dos artistas que visitam o nosso estado (tem uma parede inteira de fotos com eles). Os valores das moquecas são um pouco acima da média dos demais restaurantes da região, mas o clima pé na areia faz toda diferença. Destaque para o Bobó de Camarão e a Moqueca de Camarão Rosa. Abre todos os dias de 11h às 22h. No Instagram: @cantinhodocuruca

03) Em Marataízes: Bar Caminho do Mar, na Praia Boa Vista do Sul: Aberto apenas durante o verão e nos feriados, o Caminho do Mar é um beach club com opções de lazer como quadra de beach tênis e slickline, além de espaço kids e bangalôs à beira da praia. Não cobram taxa de entrada, apenas consumação do cardápio. Abre de terça a domingo o dia todo até dia 21 de janeiro; depois, apenas nos finais de semana (sexta/sábado e domingo) e na semana do Carnaval. No Instagram: @barcaminhodomar

04) Em Serra: Espaço Maresia’s, em Manguinhos: Considerada a maior barraca de praia do Espírito Santo, o Maresia’s tem sua própria praia e um ambiente super aconchegante, além de um cardápio delicioso. Abre de segunda a quinta de 10h às 18h, sexta e sábado de 10h às 23h e domingo de 10h às 18h. No Instagram: @espacomaresias