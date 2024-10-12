Dicas de passeios com as crianças por toda a Grande Vitória

Crianças Crédito: Pexels

Nesta edição de "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte traz dicas especiais de passeios pela Grande Vitória para divertir a garotada no Dia das Crianças e em qualquer outro fim de semana. São opções em praças, parques e até shoppings para divertir os pequenos durante o final de semana. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. GUIA CAPIXABA - 12-10-24

VITÓRIA

Projeto Tamar: além das atividades de educação e sensibilização ambiental com as crianças, sempre tem atividades ao ar livre como pinturas e brincadeiras. São 03 tanques para observação: o "Tanque Ninho", uma maquete esquemática contendo filhotes de tartarugas marinhas, o "Tanque Barco", habitado por indivíduos juvenis de tartarugas marinhas e o "Tanque Ilha", o maior dos tanques, onde há indivíduos sub-adultos e adultos de tartarugas marinhas e possibilita uma maior interatividade entre os animais e os visitantes, já que conta com uma cápsula em que o visitante se vê no interior do tanque e com visores subaquáticos que possibilitam observar o mergulho e natação submersa dos animais.

Moradores da comunidade de Jesus de Nazareth, crianças até 05 anos de idade e servidores da PMV possuem gratuidade ao acesso. Para os demais visitantes a entrada é R$ 26 (inteira) e R$ 13 (meia entrada). Aberto de quarta a domingo e feriados, de 10h às 17h.

Praça da Ciência: com um acervo composto por 16 equipamentos científicos que proporcionam a interação com o público, estimula as crianças a aprenderem sobre Física, Matemática e Educação Ambiental. Fica próximo à Curva da Jurema e tem entrada gratuita. Abre de terça a sexta de 08h às 12h e de 13h às q7h, sábados e domingos de 08h às 12h

VILA VELHA

Rico Caipira: com mais de 50 atividades recreativas a Fazenda Rico Caipira vai ter hoje um dia inteiro de experiências especiais, entre 10h e 17h. Tem pedalinho, balanço de pneu, passeio de pônei, carrossel, pula-pula (adulto e infantil), Vila do Calor com brinquedos aquáticos, passeio de charrete, passeio de carruagem... além dos animais e personagens do folclore brasileiro. O passaporte sai a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia entrada). Crianças até 05 anos não pagam.

SERRA

ASSES (Associação de SubTenentes e Sargentos da PM e BM do Espírito Santo): hoje está acontecendo uma grande festa para as crianças em Bicanga, até às 15h, com opções de brincadeiras como pula-pula, cama elástica, piscina de bolinha e tirolesa do Corpo de Bombeiros e demonstrações com o helicóptero da Polícia Militar, Batalhão de Cães e Regimento da Polícia Montada. Entrada gratuita. Fica na Rua Tocantins nº 54 em Bicanga, Serra.

Shopping Mestre Álvaro: as atividades hoje acontecem no espaço Diversão no Mestre, no Piso L2, e começam às 14h com um circuito divertido para recepcionar as crianças. Às 15h, o Baú das Brincadeiras Antigas traz uma dose de nostalgia para o público. Às 16h, será a vez das brincadeiras com o Tecido Mágico, seguidas da Hora da Dança às 16h30.

A programação não para por aí. Às 17h, terá apresentação de teatro do clássico Toy Story, seguida de uma sessão de fotos com os personagens às 17h30.

No domingo ainda tem a tradicional programação do Diversão no Mestre com oficina de fantoches gratuita, a partir das 15h.

As inscrições para o evento, que é gratuito, podem ser feitas pelo Instagram ou site do shopping.

CARIACICA

Shopping Moxuara: o evento começa hoje a partir das 14h e será um festival de diversão com várias atividades simultâneas. A criançada vai ser recebida com recreação e terá a oportunidade de colocar a mão na massa e experimentar ser chef por um dia com as oficinas de pizza e comida japonesa, que ocorrerão na varanda da Praça de Alimentação, com a primeira turma às 14h. Ao mesmo tempo, acontece a oficina de pintura em tela, que atenderá até 200 crianças, no piso L3. Outras turmas das oficinas de pizza e comida japonesa também acontecem às 15h e 16h. A participação é gratuita, mas é preciso doar 01 kg de alimento não perecível e retirar ingresso que será disponibilizado pelo perfil do shopping no Instagram.