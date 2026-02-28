- Dicas de passeios com adolescentes pelo ES

Uma dica muitos pedida pelos adultos é de passeios interessantes e diferentes com os adolescentes. A ideia é tirá-los um pouco das telas, como a do videogame, dos celulares, tablets, computadores e televisão, para mostrar que existe muita diversão fora do mundo virtual, como o das redes sociais, por exemplo. No quadro Guia Capixaba, Giovana Duarte separou três dicas muito legais. Confira!