Uma dica muitos pedida pelos adultos é de passeios interessantes e diferentes com os adolescentes. A ideia é tirá-los um pouco das telas, como a do videogame, dos celulares, tablets, computadores e televisão, para mostrar que existe muita diversão fora do mundo virtual, como o das redes sociais, por exemplo. No quadro Guia Capixaba, Giovana Duarte separou três dicas muito legais. Confira!
CBN - GUIA CAPIXABA - 10.28s - 28-02-26.mp3
- Dicas de passeios com adolescentes pelo ES
- 1. Nascer do sol ou pôr do sol em passeio de canoa, em Vitória
Se o adolescente consegue acordar cedo, às 04h30 da manhã a Praia da Guarderia está repleta de canoas de várias empresas que fazem o passeio até a Ilha do Sacre Cour em Vitória para admirar o nascer do sol no mar. Há também a opção de ver o pôr do sol, a partir de 16h30. Eu recomendo a @almaviva.vaa e é preciso fazer reserva antecipadamente. Sai a R$ 60 por pessoa e só precisa ter senso de coletividade para remar junto com os colegas e caso queira entrar no mar, eles fazem duas paradas para mergulho. Oferecem colete salva-vidas e um café comunitário, onde cada um leva o que for comer no café da manhã ou da tarde. Todos os dias, na Praça da Ciência em Vitória.
- 2. Escape Game, em Vila Velha
Na rua XV de Novembro, na Praia da Costa, fica a @escapesoficial. São salas com enigmas e desafios com missões com o objetivo de escapar, sempre com muita diversão. As salas são temáticas e vão mudando por temporada: atualmente tem a sala da Maldição da Pedra Filosofal, Mistério em Hawkins e o Trono de Ferro, todas baseadas em séries de TV. O ingresso sai a R$ 65.
- 3. Vila das Artes, em Serra
Um passeio cheio de história e arte com particularidades como a Casa de Pedra, a residência do artista plástico Neusso Ribeiro que foi construída inteiramente com raízes, troncos e materiais descartados na natureza, uma preciosidade que chama a atenção de crianças e adolescentes por parecer uma casa de desenho animado. Por lá também tem o Espaço Ecoternura, um cantinho com esculturas e um jardim muito bonito. Vale a pena a visita!