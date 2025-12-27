Dicas de lugares tranquilos para passar o Ano Novo no ES

Santa Teresa fica toda florida durante o mês de setembro Crédito: Junior Follador/Prefeitura de Santa Teresa

2026 está chegando e nossas dicas deste sábado (27) são de lugares mais tranquilos para você receber o novo ano em grande estilo! Confira as sugestões da comentarista Giovana Duarte.

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 27-12-25

Santa Teresa

A cidade tem pousadas que prepararam pacotes especiais para o Revellion e restaurantes que são verdadeiros refúgios para quem quiser fugir da agitação, como a Valle Di Trento (que preparou uma programação especial de Ano Novo) ou a Villa Caravaggio, com chalés em vários estilos. Para quem não dispensa a queima de fogos, a Cervejaria Teresense preparou uma festa com formato all inclusive com 04 horas de open food e open bar. Mais informações nos perfis dos estabelecimentos: @teresensecervejaria @pousadavalleditrento @chalesvillacaravaggio

Venda Nova do Imigrante

O Ano Novo promete ser tranquilo em Venda Nova, com programações especiais em restaurantes e pousadas como a Pousada Bela Aurora (que também possui cervejaria) e a Pousada Altoé da Montanha. Na cidade, as opções de passeio pelo agroturismo irão funcionar normalmente. Para mais informações acesse http://descubravendanova.es.gov.br.

Patrimônio da Penha, no Caparaó Capixaba