Dicas de lugares tranquilos para passar o Ano Novo no ES

2026 está chegando e nossas dicas deste sábado (27) são de lugares mais tranquilos para você receber o novo ano em grande estilo! Confira as sugestões da comentarista Giovana Duarte.
Guia Capixaba - 27-12-25
Santa Teresa
A cidade tem pousadas que prepararam pacotes especiais para o Revellion e restaurantes que são verdadeiros refúgios para quem quiser fugir da agitação, como a Valle Di Trento (que preparou uma programação especial de Ano Novo) ou a Villa Caravaggio, com chalés em vários estilos. Para quem não dispensa a queima de fogos, a Cervejaria Teresense preparou uma festa com formato all inclusive com 04 horas de open food e open bar. Mais informações nos perfis dos estabelecimentos: @teresensecervejaria @pousadavalleditrento @chalesvillacaravaggio
Venda Nova do Imigrante
O Ano Novo promete ser tranquilo em Venda Nova, com programações especiais em restaurantes e pousadas como a Pousada Bela Aurora (que também possui cervejaria) e a Pousada Altoé da Montanha. Na cidade, as opções de passeio pelo agroturismo irão funcionar normalmente. Para mais informações acesse http://descubravendanova.es.gov.br.
Patrimônio da Penha, no Caparaó Capixaba
Para quem quer sossego e ficar ainda mais perto da natureza, nossa dica é Patrimônio da Penham no Caparaó Capixaba. Além das cachoeiras, pousadas como a Aldeia Alegria, Recanto da C’Alma e Pousada Beija-Flor são ótimas opções para receber o novo ano com muita tranquilidade. Para mais informações sobre hospedagens, restaurantes e cachoeiras acesse https://patrimoniodapenha.com.br