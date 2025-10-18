Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Guia Capixaba

Dicas de lagoas no ES para se refrescar!

Acompanhe as sugestões da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 18 de Outubro de 2025 às 10:52

Publicado em 

18 out 2025 às 10:52
Lagoa Juparanã, em Linhares
Lagoa Juparanã, em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares
Nesta edição de Guia Capixaba, Giovana Duarte te leva para conhecer três lagoas para se refrescar no Espírito Santo. São opções de lazer muito bacanas para aproveitar o verão no Estado, na Grande Vitória ou na região Norte. Ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - 9.19s - 18-10-25.mp3
Três Lagoas pelo ES para se refrescar nesse verão

Lagoa Grande, na Ponta da Fruta, em Vila Velha
Próxima a Praia da Baleia, a Lagoa Grande conta com uma infraestrutura simples, que inclui um restaurante e algumas opções de diversão como pedalinhos. Uma forte característica são os alevinos, que ficam “mordiscando” os pés dos banhistas que ficam nas cadeiras à beira da lagoa, numa espécie de massagem natural dos pés. É localizada numa área de proteção ambiental, portanto, precisa de cuidado no descarte de resíduos e com a vegetação nativa, sendo proibida qualquer tipo de atividade que envolva fogo (como churrasco). Abre nos finais de semana, de 09h às 17h.

Lagoa da Coca-Cola, em Guarapari
Localizada dentro do Parque Paulo César Vinha, a Lagoa da Coca-Cola (ou Lagoa de Caraís) possui este nome por ter uma grande quantidade de material orgânico, que causam a cor intensa de suas águas. Para chegar até ela é preciso percorrer a Trilha da Restinga dentro do Parque por cerca de 3km. Recomendo ir até o Mirante da Lagoa para ter uma visão incrível da lagoa e do mar, rodeados pela vegetação nativa. Um verdadeiro cartão postal do nosso estado! Abre de terça a domingo de 08h às 15h e a entrada é gratuita.

Lagoa Juparanã, em Linhares
A maior e mais famosa lagoa do Espírito Santo fica a a 12 km do centro da cidade, com acesso pelo km 137 da BR-101 Norte. Além de esportes náuticos e quiosques e restaurantes oferece pesca submersa e passeios de lancha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados