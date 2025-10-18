Dicas de lagoas no ES para se refrescar!

Nesta edição de Guia Capixaba , Giovana Duarte te leva para conhecer três lagoas para se refrescar no Espírito Santo. São opções de lazer muito bacanas para aproveitar o verão no Estado, na Grande Vitória ou na região Norte. Ouça a conversa completa!

Três Lagoas pelo ES para se refrescar nesse verão



Lagoa Grande, na Ponta da Fruta, em Vila Velha

Próxima a Praia da Baleia, a Lagoa Grande conta com uma infraestrutura simples, que inclui um restaurante e algumas opções de diversão como pedalinhos. Uma forte característica são os alevinos, que ficam “mordiscando” os pés dos banhistas que ficam nas cadeiras à beira da lagoa, numa espécie de massagem natural dos pés. É localizada numa área de proteção ambiental, portanto, precisa de cuidado no descarte de resíduos e com a vegetação nativa, sendo proibida qualquer tipo de atividade que envolva fogo (como churrasco). Abre nos finais de semana, de 09h às 17h.



Lagoa da Coca-Cola, em Guarapari

Localizada dentro do Parque Paulo César Vinha, a Lagoa da Coca-Cola (ou Lagoa de Caraís) possui este nome por ter uma grande quantidade de material orgânico, que causam a cor intensa de suas águas. Para chegar até ela é preciso percorrer a Trilha da Restinga dentro do Parque por cerca de 3km. Recomendo ir até o Mirante da Lagoa para ter uma visão incrível da lagoa e do mar, rodeados pela vegetação nativa. Um verdadeiro cartão postal do nosso estado! Abre de terça a domingo de 08h às 15h e a entrada é gratuita.



Lagoa Juparanã, em Linhares

A maior e mais famosa lagoa do Espírito Santo fica a a 12 km do centro da cidade, com acesso pelo km 137 da BR-101 Norte. Além de esportes náuticos e quiosques e restaurantes oferece pesca submersa e passeios de lancha