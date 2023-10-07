Dia das crianças: conheça espaços que oferecem interação com animais

No Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte dá dicas para quem quer aproveitar o Dia das Crianças. Que tal aproveitar o feriado e conhecer uma das cinco opções de lugares que oferecem atividades de interação com animais? Confira!
Guia Capixaba - 07-10-23
Confira as dicas da Giovana:
- Parque das Aves, em Domingos Martins
Fica na localidade de Soído de Cima, na Rota dos Ipês. São 320 animais de 75 espécies que vivem no bioparque, a maioria resgatada pelos órgãos ambientais. Além de araras e vários tipos de aves abriga ilhama, peixes, cabritos e pacas. Abre sexta de 11h às 18h e sábado e domingo de 09h30 às 18h. Para entrar é cobrada uma taxa de manutenção de R$ 30.
- Rico Caipira, em Vila Velha
Fazenda que é Pet Friendly e possui vários animais como pôneis, vacas, coelhos, pássaros, e aves como avestruz. Abre aos sábados, domingos e feriados de 10h às 17h. Para entrar não é cobrado nenhum valor, só paga para fazer as atividades recreativas da fazenda.
- Estância Vale do Moxuara em Cariacica
Fazenda Parque com cabritos, bezerros, pôneis, macaquinhos, ovelhas, hamsters e porquinhos, que as crianças podem alimentar e interagir. Abre aos sábados, domingos e feriados de 10h às 18h e para entrar é cobrada uma taxa de R$ 30 (crianças até 10 anos não pagam)
- Zoo Park da Montanha
Único zoológico do estado, abriga mais de 500 animais de 150 espécies, todos em situação de resgate e cuidados pós maus tratos e contrabando animal. Tem desde leão, onça, tigre a macacos a ilhamas, ouriços e kobus meia lua. Abre de terça a domingo de 09h às 16h e para entrar é cobrada uma taxa de R$ 50 (R$ 25 meia). O uso de máscara é obrigatório.
- Parque da Mata Paludosa (antiga Fazendinha)
O Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa, localizado na Fazendinha em Jardim Camburi, Vitória, foi reaberto para visitantes desde maio desse ano. Por lá é possível visitar pequenos animais como jabuti, coelho e cabritos. Abre de terça a domingo entre 07h e 18h, com entrada gratuita.
*Os lugares que possuem aves estão permitindo visitação apenas de longe, por precaução por conta da gripe aviária.