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Guia Capixaba

Descobrindo o ES: um passeio por Vargem Alta!

Distante de Vitória cerca de 136 km, a cidade da Região Serrana é uma excelente opção para o seu final de semana

Publicado em 26 de Agosto de 2023 às 11:28

Publicado em 

26 ago 2023 às 11:28
Cachoeira de Concórdia, em Vargem Alta
Cachoeira de Concórdia, em Vargem Alta Crédito: Prefeitura de Vargem Alta
Nessa edição do Guia Capixaba, Giovana Duarte fala sobre as belezas e curiosidades de Vargem Alta.... Acompanhe!
CBN - Guia Capixaba - 26-08-23
AS DICAS DA GIOVANA DUARTE:
Cachoeira da Concórdia
  • É uma das melhores opções de passeio em Vargem Alta, com diversão para toda a família. Seu seu curso d’água é leve e de pouca profundidade. Fica na localidade de Concórdia, a 5 km da Rodovia ES-164.
Restaurante Vale da Mata
  • Além de porções e self service no fogão a lenha o Vale da Mata é um cantinho com muito verde, redes, playground externo, ambiente pet friendly e ainda possui uma pequena tirolesa e uma trilha entre a mata, em direção a uma pequena cachoeira. Abre aos sábados, domingos e feriados e para chegar, na entrada de Vargem Alta, seguir à primeira rua esquerda em frente ao primeiro posto de combustíveis da cidade, seguindo as placas. Perfil no Instagram: @restaurante_vale_da_mata
Cervejaria Dus Grillo
  • Um dos lugares que mais me impressionou em Vargem Alta foi a Cervejaria Dus Grillo. Primeiro pq para chegar é preciso passar por estradas que imediatamente nos fazem lembrar do apelido “Suíça Capixaba”, com montanhas cobertas por neblina e vegetação exótica, como araucárias. A cervejaria possui um ambiente lindíssimo com muito verde, lago, loja de produtos do agroturismo e as cervejas, além do cardápio, são excelentes. Ambiente pet friendly e em breve terão opções de hospedagem no local. Fica na localidade de Córrego da Prata em Alto Castelinho e abre aos sábados, domingos e feriados de 10h às 18h. Perfil no Instagram: @cervejariadusgrillo
Refúgio Richimond
  • Outro lugar que me impressionou bastante foi o Refúgio Richimond: é um hotel completamente cercado pela mata com chalés com banheira, amenities especiais, pet friendly e que possui até um SPA rústico além de piscina, cafeteria, fogo de chão, área kids, trilhas na mata e restaurante, com café colonial incluso na diária. Fica entre Vargem Alta e Rio Novo do Sul. Perfil no Instagram: @refugiorichimond
Restaurante da Bete
  • Pagar R$ 40 para comer completamente a vontade: essa é a premissa do Restaurante da Bete, que só abre aos domingos na localidade de Castelinho e não aceita nenhum tipo de cartão, apenas pagamento em Pix, Pic Pay ou espécie. No cardápio, comida de roça como dobradinha, tutu, rabada, feijoada e até churrasco. O restaurante tem música ao vivo e também uma lojinha de produtos do agroturismo da região. Perfil no Instagram: @restaurantedabete_

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