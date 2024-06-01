Desbravando Norte e Noroeste: Rio Bananal e Nova Venécia

Imagem área de Nova Venécia, onde ocorreu o afogamento Crédito: Prefeitura de Nova Venécia

Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte segue o roteiro de desbravar o Norte e Noroeste do Espírito Santo.

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Em Rio Bananal conheci a Lagoa Jesuína, uma praia de água doce banhada pelas águas da Lagoa Juparanã. Por lá é possível andar de caiaque e praticar rafting, além de camping. O único restaurante também é responsável pela programação musical nos finais de semana. Como fui em dia de semana ela estava vazia, com o restaurante fechado, mas deu para aproveitar bastante a tranquilidade do lugar e ficar à sombra das castanheiras do local. Fica entre Rio Bananal e Linhares, na Rodovia Roberto Calmon. A estrada é toda sinalizada e pra chegar não tem erro.

Em passagem por Nova Venécia fiz dois passeios em um: antes da chegada da cidade, uma placa à direita informa a entrada para a Pedra do Elefante e para a Gameleira, que é um caminho de estrada de terra (onde é preciso tomar cuidado com o gado, que encontrei na beira do caminho) que leva a um cantinho muito especial, onde está o Santuário Mãe Pelegrina. A Gameleira e o Santuário Mãe Pelegrina ficam no mesmo local.

A famosa Gameleira é uma das jóias existentes na Área de Proteção Ambiental da Pedra do Elefante. É uma árvore com aproximadamente 15 metros de altura, 5 metros de diâmetro e raízes que ultrapassam 1,80 metros de altura, e tem mais de 100 anos de idade!