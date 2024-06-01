Desbravando Norte e Noroeste: Rio Bananal e Nova Venécia

Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte segue o roteiro de desbravar o Norte e Noroeste do Espírito Santo.
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Em Rio Bananal conheci a Lagoa Jesuína, uma praia de água doce banhada pelas águas da Lagoa Juparanã. Por lá é possível andar de caiaque e praticar rafting, além de camping. O único restaurante também é responsável pela programação musical nos finais de semana. Como fui em dia de semana ela estava vazia, com o restaurante fechado, mas deu para aproveitar bastante a tranquilidade do lugar e ficar à sombra das castanheiras do local. Fica entre Rio Bananal e Linhares, na Rodovia Roberto Calmon. A estrada é toda sinalizada e pra chegar não tem erro.
Em passagem por Nova Venécia fiz dois passeios em um: antes da chegada da cidade, uma placa à direita informa a entrada para a Pedra do Elefante e para a Gameleira, que é um caminho de estrada de terra (onde é preciso tomar cuidado com o gado, que encontrei na beira do caminho) que leva a um cantinho muito especial, onde está o Santuário Mãe Pelegrina. A Gameleira e o Santuário Mãe Pelegrina ficam no mesmo local.
A famosa Gameleira é uma das jóias existentes na Área de Proteção Ambiental da Pedra do Elefante. É uma árvore com aproximadamente 15 metros de altura, 5 metros de diâmetro e raízes que ultrapassam 1,80 metros de altura, e tem mais de 100 anos de idade!
A Gameleira fica na entrada do Santurário Mãe Pelegrina, um santuário erguido após aparições de Nossa Senhora da Paz com uma escadaria de 365 degraus até uma capela construída no final de uma pedra, em meio à mata. Durante a subida vemos 14 estações sacras com estátuas representando passagens das escrituras. Em Nova Venécia encontrei também uma charmosa doceria: a Amanda Felipe Doceria, onde provei um bolo chocolatudo delicioso.