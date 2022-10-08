Desbravando a Serra: faça um passeio pelos circuitos de agroturismo da cidade!

Mesmo localizada na Região Metropolitana, próximo ao aeroporto, zonas portuárias e polos industriais, a cidade de Serra possui cinco circuitos de agroturismo que de forma singular e harmônica dialoga com grandes centros urbanos e também com suas belíssimas praias. Este é o tema do "Guia Capixaba" desta semana, com Giovana Duarte. Entre eles estão o circuito Guaranhuns, Chapada Grande, Pitanga, Muribeca e Circuito das Águas. O que fazer por lá? Ouça as dicas da comentarista!
Guia Capixaba - 08-10-22
CIRCUITO GUARANHUNS
- - Sítio Recanto do Mestre Álvaro
- Um dos empreendimentos pioneiros do agroturismo do município de Serra é o Restaurante Recanto do Mestre Álvaro. Dispõe de área de lazer e restaurante rural com comida caseira servida no fogão a lenha, café colonial, piscina natural, passeio a cavalo, charrete, banho de bica em piscina natural. O local também é utilizado por adeptos do ecoturismo, esporte de aventura e turismo de observação da natureza como acesso à área de Proteção Ambiental Mestre Álvaro. O principal atrativo é o pico das Três Marias com 605m de altitude.
- Funcionamento: De sexta a domingo e feriados nacionais. Aberto das 10:00h às 17:00h com horário de almoço de 11:00h às 15:00h.
- Endereço: Estrada de Itaiobaia, s/n, Zona Rural de Serra-ES (a 3 km de Serra Centro)
- - Sítio Recanto Morro do Céu
- Produção e venda de produtos artesanais (queijos, biscoitos, pães e outros), Locação para eventos, Hospedagem, Piscina.
- Funcionamento: Terça a sábado com agendamento prévio. Capacidade: 50 pessoas.
- Endereço: Estrada de Itaiobaia (a 7 km de Serra Centro)
- - Sítio Pedra D'água Mestre Álvaro
- Produção agrícola, Produção e venda de produtos artesanais (queijos, biscoitos, pães e outros), Trilhas ecológicas, Hospedagem, Área de camping, Cachoeira, montanha Mestre Álvaro.
- Funcionamento: Finais de semana e feriados com agendamento.
- Endereço: aos pés do Mestre Álvaro
- - Queijaria Itaiobaia
- Produção agrícola, Produção e venda de produtos artesanais (queijos, biscoitos, pães e outros). Essa queijaria é pioneira no sistema de auto atendimento, onde o próprio cliente escolhe o produto e realiza o pagamento, sem supervisão.
- Funcionamento: Diariamente 6:30h às 17:30h
- Endereço: Estrada Itaiobaia – Guaranhuns
CIRCUITO CHAPADA GRANDE
- - Recanto Mariá Flora
- Sítio com cultivo de plantas ornamentais para venda e aluguel. Dispõe de espaço para realização de eventos e lazer, com churrasqueira e piscina.
- Funcionamento: Somente com agendamento prévio.
- Endereço: BR-101 Norte, km 242, bairro Santiago (a 13 km de Serra Centro, Serra – ES)
- - Sítio Éden
- Restaurante rural com comida caseira, pesque-pague, área de lazer com campo para futebol e piscina.
- Funcionamento: Todos os dias, das 08 às 16:30 horas. Hospedagem somente com reserva antecipada.
- Endereço: BR-101 Norte, km 230, bairro Santiago
CIRCUITO PITANGA
- - Sítio Ouro Velho
- Região bucólica, local aconchegante, com área de lazer para crianças, redário e restaurante com comida caseira, servida no fogão a lenha.
- Funcionamento: De sexta a domingo e nos feriados nacionais, das 10h às 17h (almoço das 11h30 às 15h).
- Endereço: Rua Miguel José, S/N – Pitanga, Serra - ES
CIRCUITO MURIBECA
- - Restaurante Carne de Sol
- Produção e venda de produtos artesanais (queijos, biscoitos, pães e outros),
- Funcionamento: De 2ª à sábado das 9:00h às 15:00h
- Endereço: BR 101, km 251, nº 3.000, Divinópolis, Serra - ES
- - Sítio Catavento
- Aluguel do sítio para grupos fechados, com lazer, área de eventos, piscinas, churrasqueiras, quadra gramada.
- Funcionamento: Somente com agendamento prévio.
- Endereço: BR-101 Norte, km 251, Entrada de Muribeca, Serra – ES
- - Sítio Vovó Lena
- Locação para eventos, Hospedagem, Área de camping, Campo de futebol/espaço esportivo, Piscina.
- Funcionamento: Somente com agendamento prévio.
- Endereço: Estrada Muribeca, Km 5, Serra – ES
- - Laticínio Muribeca
- Produção agrícola, Produção e venda de produtos artesanais (queijos, biscoitos, pães e outros)
- Funcionamento: Diariamente 07h às 18h
- Endereço: Estrada Muribeca, km 06, Serra – ES
- - Serraboa Artesanato
- Produção e venda de esteiras e outras peças produzidas com matéria-prima taboa-capim.
- Funcionamento: Sob agendamento, das 7h às 17h
- Endereço: Rua Canforeira s/n, Muribeca, Serra – ES
CIRCUITO DAS ÁGUAS
- - Sítio Rancho Serra Verde
- Restaurante com fogão a lenha, aluguel com infraestrutura de cerimonial para realização de eventos, casamentos e aniversários. Mini animais, lago natural com pedalinhos. Amplo estacionamento.
- Funcionamento: Aos domingos das 11h até 16:00 ou mediante agendamento prévio.
- Endereço: Estrada Serra a Putiri, km 1,8 (Distância: 04 km de Serra Centro, Serra – ES)
- - Associação dos Pescadores da Lagoa do Juara
- Local de bela paisagem que abriga a Associação de Pescadores da Lagoa do Juara, com criação de tilápias, peixaria, artesanato, pedalinhos e restaurante especializado em pratos elaborados com peixe da espécie tilápia.
- Funcionamento: terça a domingo
- Peixaria: 7h às 17h
- Restaurante: 8h às 17h
- Endereço: Avenida São Paulo, s/n, Lagoa do Juara – Jacaraípe, Serra - ES
- - "Ônibus na Roça" hospedagem alternativa
- Pesque e pague, Locação para eventos, hospedagem, área de camping, lagoa
- Funcionamento: Na hospedagem do ônibus 06 pessoas, todos os dias, 24h.
- Chácara Catarina - comunidade de Betes - Putiri, Serra - ES