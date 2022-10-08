Desbravando a Serra: faça um passeio pelos circuitos de agroturismo da cidade!

São cinco circuitos incríveis e deliciosos para você aproveitar o final de semana sem sair da Grande Vitória

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 11:47

Guia Capixaba - Serra Crédito: Giovana Duarte
Mesmo localizada na Região Metropolitana, próximo ao aeroporto, zonas portuárias e polos industriais, a cidade de Serra possui cinco circuitos de agroturismo que de forma singular e harmônica dialoga com grandes centros urbanos e também com suas belíssimas praias. Este é o tema do "Guia Capixaba" desta semana, com Giovana Duarte. Entre eles estão o circuito Guaranhuns, Chapada Grande, Pitanga, Muribeca e Circuito das Águas. O que fazer por lá? Ouça as dicas da comentarista!
Guia Capixaba - 08-10-22
CIRCUITO GUARANHUNS
  • - Sítio Recanto do Mestre Álvaro
  • Um dos empreendimentos pioneiros do agroturismo do município de Serra é o Restaurante Recanto do Mestre Álvaro. Dispõe de área de lazer e restaurante rural com comida caseira servida no fogão a lenha, café colonial, piscina natural, passeio a cavalo, charrete, banho de bica em piscina natural. O local também é utilizado por adeptos do ecoturismo, esporte de aventura e turismo de observação da natureza como acesso à área de Proteção Ambiental Mestre Álvaro. O principal atrativo é o pico das Três Marias com 605m de altitude.
  • Funcionamento: De sexta a domingo e feriados nacionais. Aberto das 10:00h às 17:00h com horário de almoço de 11:00h às 15:00h.
  • Endereço: Estrada de Itaiobaia, s/n, Zona Rural de Serra-ES (a 3 km de Serra Centro)
  • - Sítio Recanto Morro do Céu
  • Produção e venda de produtos artesanais (queijos, biscoitos, pães e outros), Locação para eventos, Hospedagem, Piscina.
  • Funcionamento: Terça a sábado com agendamento prévio. Capacidade: 50 pessoas.
  • Endereço: Estrada de Itaiobaia (a 7 km de Serra Centro)
  • - Sítio Pedra D'água Mestre Álvaro
  • Produção agrícola, Produção e venda de produtos artesanais (queijos, biscoitos, pães e outros), Trilhas ecológicas, Hospedagem, Área de camping, Cachoeira, montanha Mestre Álvaro.
  • Funcionamento: Finais de semana e feriados com agendamento.
  • Endereço: aos pés do Mestre Álvaro
  • - Queijaria Itaiobaia
  • Produção agrícola, Produção e venda de produtos artesanais (queijos, biscoitos, pães e outros). Essa queijaria é pioneira no sistema de auto atendimento, onde o próprio cliente escolhe o produto e realiza o pagamento, sem supervisão.
  • Funcionamento: Diariamente 6:30h às 17:30h
  • Endereço: Estrada Itaiobaia – Guaranhuns
CIRCUITO CHAPADA GRANDE
  • - Recanto Mariá Flora
  • Sítio com cultivo de plantas ornamentais para venda e aluguel. Dispõe de espaço para realização de eventos e lazer, com churrasqueira e piscina.
  • Funcionamento: Somente com agendamento prévio.
  • Endereço: BR-101 Norte, km 242, bairro Santiago (a 13 km de Serra Centro, Serra – ES)
  • - Sítio Éden
  • Restaurante rural com comida caseira, pesque-pague, área de lazer com campo para futebol e piscina.
  • Funcionamento: Todos os dias, das 08 às 16:30 horas. Hospedagem somente com reserva antecipada.
  • Endereço: BR-101 Norte, km 230, bairro Santiago
CIRCUITO PITANGA
  • - Sítio Ouro Velho
  • Região bucólica, local aconchegante, com área de lazer para crianças, redário e restaurante com comida caseira, servida no fogão a lenha.
  • Funcionamento: De sexta a domingo e nos feriados nacionais, das 10h às 17h (almoço das 11h30 às 15h).
  • Endereço: Rua Miguel José, S/N – Pitanga, Serra - ES
CIRCUITO MURIBECA
  • - Restaurante Carne de Sol
  • Produção e venda de produtos artesanais (queijos, biscoitos, pães e outros),
  • Funcionamento: De 2ª à sábado das 9:00h às 15:00h
  • Endereço: BR 101, km 251, nº 3.000, Divinópolis, Serra - ES
  • - Sítio Catavento
  • Aluguel do sítio para grupos fechados, com lazer, área de eventos, piscinas, churrasqueiras, quadra gramada.
  • Funcionamento: Somente com agendamento prévio.
  • Endereço: BR-101 Norte, km 251, Entrada de Muribeca, Serra – ES
  • - Sítio Vovó Lena
  • Locação para eventos, Hospedagem, Área de camping, Campo de futebol/espaço esportivo, Piscina.
  • Funcionamento: Somente com agendamento prévio.
  • Endereço: Estrada Muribeca, Km 5, Serra – ES
  • - Laticínio Muribeca
  • Produção agrícola, Produção e venda de produtos artesanais (queijos, biscoitos, pães e outros)
  • Funcionamento: Diariamente 07h às 18h
  • Endereço: Estrada Muribeca, km 06, Serra – ES
  • - Serraboa Artesanato
  • Produção e venda de esteiras e outras peças produzidas com matéria-prima taboa-capim.
  • Funcionamento: Sob agendamento, das 7h às 17h
  • Endereço: Rua Canforeira s/n, Muribeca, Serra – ES
CIRCUITO DAS ÁGUAS
  • - Sítio Rancho Serra Verde
  • Restaurante com fogão a lenha, aluguel com infraestrutura de cerimonial para realização de eventos, casamentos e aniversários. Mini animais, lago natural com pedalinhos. Amplo estacionamento.
  • Funcionamento: Aos domingos das 11h até 16:00 ou mediante agendamento prévio.
  • Endereço: Estrada Serra a Putiri, km 1,8 (Distância: 04 km de Serra Centro, Serra – ES)
  • - Associação dos Pescadores da Lagoa do Juara
  • Local de bela paisagem que abriga a Associação de Pescadores da Lagoa do Juara, com criação de tilápias, peixaria, artesanato, pedalinhos e restaurante especializado em pratos elaborados com peixe da espécie tilápia.
  • Funcionamento: terça a domingo
  • Peixaria: 7h às 17h
  • Restaurante: 8h às 17h
  • Endereço: Avenida São Paulo, s/n, Lagoa do Juara – Jacaraípe, Serra - ES
  • - "Ônibus na Roça" hospedagem alternativa
  • Pesque e pague, Locação para eventos, hospedagem, área de camping, lagoa
  • Funcionamento: Na hospedagem do ônibus 06 pessoas, todos os dias, 24h.
  • Chácara Catarina - comunidade de Betes - Putiri, Serra - ES

