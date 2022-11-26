De Norte a Sul: cinco opções de passeios para curtir com a criançada no ES

Projeto Tamar Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória

Quase no clima das férias escolares e na pegada ambiental, nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte preparou dicas incríveis sobre opções de passeios para curtir com as crianças pelo Espírito Santo. As opções vão de Norte a Sul do Estado. E tem mais: no quadro deste sábado também há dicas da programação para acompanhar aos jogos do Brasil na Copa do Mundo. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. GUIA CAPIXABA - 17.03s - 26-11-22.mp3

O ROTEIRO:

1. Aldeia Piraqueaçu em Aracruz

Importante para que as crianças conheçam de perto a cultura indígena e aprendam um pouco mais sobre preservação ambiental. Na aldeia há opções de passeio na trilha, passeio de barco e lojinha temática com artesanato indígena. Telefone para agendamento: (27) 99643-5849 ou no perfil @aldeiatematikaturismo no Instagram.

2. Casa de Pedra em Serra

A Casa de Pedra foi, por quase 20 anos, moradia do artista plástico Neusso Ribeiro, um amante da natureza e da preservação do meio ambiente. Ele construiu a casa ao longo desse tempo utilizando pedras encontradas na região ou retiradas do mar, material aproveitado de demolições, materiais reciclados, cipós e troncos encontrados pela mata. É um lugar exótico que desperta curiosidade e ensina sobre a importância da reciclagem.

Na rodovia Jacaraípe x Nova Almeida, seguir as placas e observar a entrada ao lado esquerdo (sentido Nova Almeida). Ao entrar na rua, seguir em frente até o final do morro. Fica aberta todos os dias, das 08h às 18h. A entrada é uma contribuição ao artista (R$ 5 em setembro de 2021).

3. Projeto Tamar em Vitória

O Projeto Tamar é um passeio muito importante para que crianças e adultos aprendam sobre biodiversidade e preservação marinha. No local há um roteiro interpretativo com muitas informações a respeito das ações de pesquisa e conservação das tartarugas marinhas no Brasil, biologia das espécies e espaços temáticos que evidenciam todo o ciclo de vida das tartarugas marinhas. Além disso há um mirante bem bacana com vista panorâmica aos principais pontos turísticos da Grande Vitória, além da loja do Projeto Tamar.

Valor dos ingressos:

- Inteira: R$ 24

- Meia-entrada: R$ 12,00 (idosos acima de 60 anos, estudantes, professores, ID Jovem, crianças a partir de 6 anos, doadores com comprovação, pessoas com deficiência e seu acompanhante)

- Passaporte família (dois adultos e duas crianças): R$ 60

- Gratuidades: Crianças de até 5 anos e moradores de Jesus de Nazareth com comprovante de residência

Opções de pagamento: Débito (com exceção do Banescard) e dinheiro

Fica em Vitória, na Praça do Papa. Abre de quarta a domingo, além de feriados, das 10h às 17h.

4. Fazenda Rico Caipira em Vila Velha

O Rico Caipira é um lugar onde a criança pode ser criança: possui mais de 40 atividades recreativas como Bike Cart, salão de jogos, casinha na árvore, tirolesa, trenzinho, teatro com Saci Pererê, boneca falante, cavalo, pônei, carruagem, pula-pula, campinho de furingo, campo de vôlei, slackline, visitação à Mata Atlântica, fazendinha com pequenos animais, área molhada, museu da fazenda, avestruz, pedalinho, maria-fumaça e várias outras opções de lazer e diversão. Possui também restaurante e cafeteria, além de ser pet friendly. Não há cobrança de entrada, mas para acessar o parque e as atividades recreativas é preciso adquirir o Passaporte (R$ 80 o valor da inteira e R$ 40 meia entrada; crianças até 05 anos não pagam).

Abre aos sábados, domingos e feriados das 10h às 17h. Seguindo a Rodovia do Sol em Vila Velha, após o Posto da Polícia Rodoviária Estadual, entrar na pista lateral à direita, paralela à Rodovia. Após o Posto Shell entrar na primeira rua depois do Aeroclube da Barra do Jucu. Dali em diante várias placas indicam o caminho para chegar ao Rico Caipira.

5. Gruta do Limoeiro em Castelo

Passeio muito interessante para as crianças, pois é um patrimônio histórico do Espírito Santo cheio de curiosidades. Fica a 15 quilômetros do centro de Castelo, possui vários salões internos e é considerada a caverna mais importante do Estado, por causa de sua profundidade e de suas formações rochosas de beleza inconfundível.