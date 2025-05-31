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Guia Capixaba

De igrejas a ruínas: conheça roteiros de passeios em Viana, na Grande Vitória

Ouça as dicas do que fazer na cidade com a comentarista Giovana Duarte

Publicado em 31 de Maio de 2025 às 11:27

Publicado em 

31 mai 2025 às 11:27
Ruínas de Belém: igreja destruída em Viana já foi local de caça ao tesouro
Ruínas de Belém: igreja destruída em Viana já foi local de caça ao tesouro Crédito: Ricardo Madeiros
Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz dicas sobre passeios em Viana. Igrejas centenárias, estações ferroviárias e ruínas compõem um roteiro turístico que celebra toda herança cultural da cidade. Ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - 7.36s - 31-05-25.mp3

Roteiro de Passeios em Viana

Viana, cidade da Grande Vitória, inaugurou o ciclo da imigração europeia no Estado e por isso muito de seus casarios antigos e igrejas possuem fortemente influência da contribuição cultural dos europeus. Alguns pontos turísticos merecem ser visitados:
  • Ruínas da Igreja Nossa Senhora de Belém
Localizada no alto de um morro próximo à entrada do bairro Jucu, a igreja Nossa Senhora de Belém está localizada a 4Km do trevo da BR 262/101. Construída pelo fazendeiro Torquato Martins de Araújo, em 1780, tem arquitetura típica das igrejas das fazendas do ciclo da cana-de-açúcar e faz parte do conjunto de edifícios da antiga Fazenda Araçatiba. Em 1880, um incêndio destruiu parte dela. Tentativas de restauração foram feitas em 1942 e 1951 e, em novembro de 1993, as ruínas foram tombadas pelo Conselho Estadual de Cultura. Pode ser visitada em qualquer dia e qualquer horário.
  • Estação Ferroviária de Viana
A centenária Estação Ferroviária de Viana, que atendia ao trecho da Ferrovia Centro Atlântica, que cortava o município, hoje funciona como um museu. Foi inaugurada em 12 de julho de 1895 pela Companhia Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo e a primeira a ser construída ao longo da via que ligava Vitória a Cachoeiro de Itapemirim. No local, o visitante pode viajar no tempo e reviver várias histórias a partir do acervo composto por peças como sinos, máquinas de calcular e tantos outros objetos da época, além da Locomotiva Maria Fumaça. Aberto para visitação de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h.
  • Igreja Nossa Senhora da Conceição
Um dos principais monumentos históricos de Viana, a igreja Nossa Senhora da Conceição está localizada no Centro do município. É um monumento de arquitetura barroca, construído no período de 1815 a 1817 pelos colonos açorianos. A primeira missa foi celebrada em 24 de junho de 1816 e a inauguração solene da igreja foi em 22 de março de 1817. A igreja foi tombada em março de 1983 pelo Conselho Estadual de Cultura, que reconheceu sua importância para o patrimônio histórico e artístico do Estado. As visitas devem ser agendadas por telefone. Contato: (27) 3255-1237 (Paróquia Nossa Senhora da Conceição).

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