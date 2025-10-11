Crianças: dicas de passeios para curtir com a garotada

Bioparque das Aves, em Domingos Martins Crédito: Bioparque das Aves

Em Vila Velha

Rico Caipira

Um lugar que toda criança precisa ir pelo menos uma vez: o Rico Caipira é uma fazenda com mais de 50 atividades recreativas, desde pedalinho a passeio de carruagem, passeio de pônei, brinquedos aquáticos e muito mais.

A entrada é gratuita mas para realizar todas as atividades é necessário comprar um passaporte, que sai de R$ 120 a R$ 60. Crianças até 05 anos não pagam pelas atividades.

Abre aos sábados, domingos e feriados de 10h às 17h e para chegar basta seguir pela Rodovia do Sul (direção Guarapari) e entrar à direita logo depois do Supermercado Perim da Barra. Tem sinalização no caminho até a fazenda em Morada da Barra.

Farol de Santa Luzia

Um passeio gratuito e com muitas curiosidades, possui museu contando a história da navegação do Espírito Santo, além de binóculos e mirante. Abre de terça a domingo de 09h às 17h e fica na Praia da Costa, em Vila Velha.

Museu da Fábrica de Chocolates Garoto

O Chocotour Garoto na fábrica está suspenso temporariamente, mas é possível visitar o Museu do Chocolate. Funciona de segunda a sexta de 09h às 17h e sábado de 09h às 14h e a entrada sai a R$ 30 (valor único). Os ingressos são adquiridos no site https://www.garoto.com.br/chocotour-garoto

Em Vitória

Parque Pedra da Cebola

Com mais de 100 mil m2 e áreas como parque kids, quadra e espaços para fazer um piquenique com a família, o Parque Pedra da Cebola tem entrada gratuita e funciona de terça a domingo, das 5h às 22h

Projeto Tamar

Além de ter lanchonete, mirante, área kids, loja temática e espaços para educação ambiental, o Projeto Tamar é uma ótima oportunidade para as crianças conhecerem as tartarugas marinhas e sua importância em nosso ecossistema marinho. A entrada sai a R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia) e abre de terça a domingo, das 10h às 17h.

Cariacica

Fazenda Parque do Moxuara

Um dos meus lugares favoritos, o Vale do Moxuara tem atividades como piscinas naturais e tropicais, passeios de pedalinho e caiaque, passeios a cavalo e de charrete, e tirolesa e arvorismo, área kids, pequenos animais, pesque&pague e muito mais. Os passaporte se dividem entre o Diversão e o Day Use Premium, a partir de R$ 187

Serra

O Parque da Cidade possui bastante espaço para brincar, correr, andar de bicicleta e também conta com pista de skate, playground, quadra de tênis, quadra poliesportiva e bromeliário. A entrada é gratuita e abre de segunda a domingo, de 06h às 21h

Domingos Martins

BioParque das Aves

Um espaço lindíssimo que reúne mais de 300 aves de 75 espécies, todas resgatadas e cuidadas. Além de cafeteria, redes, pescaria esportiva e tirolesa também abriga outros pequenos animais.

A entrada sai a R$ 90 com opção de meia entrada e abre aos sábados e domingos de 09h30 às 18h.