Crianças: dicas de passeios para curtir com a garotada

Em Vila Velha
Rico Caipira
Um lugar que toda criança precisa ir pelo menos uma vez: o Rico Caipira é uma fazenda com mais de 50 atividades recreativas, desde pedalinho a passeio de carruagem, passeio de pônei, brinquedos aquáticos e muito mais.
A entrada é gratuita mas para realizar todas as atividades é necessário comprar um passaporte, que sai de R$ 120 a R$ 60. Crianças até 05 anos não pagam pelas atividades.
Abre aos sábados, domingos e feriados de 10h às 17h e para chegar basta seguir pela Rodovia do Sul (direção Guarapari) e entrar à direita logo depois do Supermercado Perim da Barra. Tem sinalização no caminho até a fazenda em Morada da Barra.
Farol de Santa Luzia
Um passeio gratuito e com muitas curiosidades, possui museu contando a história da navegação do Espírito Santo, além de binóculos e mirante. Abre de terça a domingo de 09h às 17h e fica na Praia da Costa, em Vila Velha.
Museu da Fábrica de Chocolates Garoto
O Chocotour Garoto na fábrica está suspenso temporariamente, mas é possível visitar o Museu do Chocolate. Funciona de segunda a sexta de 09h às 17h e sábado de 09h às 14h e a entrada sai a R$ 30 (valor único). Os ingressos são adquiridos no site https://www.garoto.com.br/chocotour-garoto
Em Vitória
Parque Pedra da Cebola
Com mais de 100 mil m2 e áreas como parque kids, quadra e espaços para fazer um piquenique com a família, o Parque Pedra da Cebola tem entrada gratuita e funciona de terça a domingo, das 5h às 22h
Projeto Tamar
Além de ter lanchonete, mirante, área kids, loja temática e espaços para educação ambiental, o Projeto Tamar é uma ótima oportunidade para as crianças conhecerem as tartarugas marinhas e sua importância em nosso ecossistema marinho. A entrada sai a R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia) e abre de terça a domingo, das 10h às 17h.
Cariacica
Fazenda Parque do Moxuara
Um dos meus lugares favoritos, o Vale do Moxuara tem atividades como piscinas naturais e tropicais, passeios de pedalinho e caiaque, passeios a cavalo e de charrete, e tirolesa e arvorismo, área kids, pequenos animais, pesque&pague e muito mais. Os passaporte se dividem entre o Diversão e o Day Use Premium, a partir de R$ 187
Serra
O Parque da Cidade possui bastante espaço para brincar, correr, andar de bicicleta e também conta com pista de skate, playground, quadra de tênis, quadra poliesportiva e bromeliário. A entrada é gratuita e abre de segunda a domingo, de 06h às 21h
Domingos Martins
BioParque das Aves
Um espaço lindíssimo que reúne mais de 300 aves de 75 espécies, todas resgatadas e cuidadas. Além de cafeteria, redes, pescaria esportiva e tirolesa também abriga outros pequenos animais.
A entrada sai a R$ 90 com opção de meia entrada e abre aos sábados e domingos de 09h30 às 18h.
GUIA CAPIXABA - SEM VH - 15.19s - 11-10-25.mp3