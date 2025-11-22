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Conhecendo o ES: poços de águas cristalinas em Rio Claro

Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 22 de Novembro de 2025 às 10:51

Publicado em 

22 nov 2025 às 10:51
Poço do Egito, no Caparaó
Poço do Egito, no Caparaó Crédito: Reprodução/ Instagram
Dando continuidade às nossas dicas para você aproveitar o verão e planejar seu final de ano, chegamos com dicas de poços de águas cristalinas em Rio Claro, Iúna (no Caparaó Capixaba) para você aproveitar as belezas da região e se refrescar em grande estilo! Vamos às dicas da comentarista Giovana Duarte. 
CBN - GUIA CAPIXABA - 11.08s - 22-11-25.mp3
Para chegar a Rio Claro, siga pela BR 262 sentido divisa ES x MG, e antes do Posto Fiscal entre à direita. Uma dica importante: se for utilizar mapa, dê preferência ao Google Maps, o único que funciona corretamente na região.
Poço do Egito
Com poços de águas cristalinas e cachoeiras, é um cantinho que possui trilhas que vão subindo as pedras, com dificuldade média. Tem poços de profundidade rasa para quem não sabe nadar (os primeiros da trilha) e poços com maior profundidade (os poços mais acima). No local não é permitido fazer churrasco ou piquenique, apesar de possui infraestrutura com água, redes, banheiros e wi-fi. É realmente um lugar para apreciar a natureza. Recomendo levar tênis e repelente. Abre diariamente, de 08h às 17h. Entrada: R$ 30 por pessoa.
Hidrolândia Parque
Complexo de cachoeiras com várias quedas d´água e piscinas naturais, trilhas ecológicas, restaurante, uma ampla área para fazer churrasco e piquenique, infraesturura com banheiros e hospedagem em bangalôs. Possui também infraestrutura para camping. Valores: entrada R$ 20 por pessoa / Diária nos Bangalôs R$ 250 / Diária Camping R$ 80. Abre diariamente a partir de 08h.
Poço do Quarentão
Conta com uma trilha ecológica com 07 poços de profundidade rasa e mais profunda, além de infraestrutura com restaurante, área para camping, parquinho para crianças e espaço pet friedly. Abre apenas aos finais de semana com entrada a R$ 20 por pessoa e diária para camping a R$ 60.

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