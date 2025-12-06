Conheças redutos de praias calmas e com águas mais quentes no ES

Praia do Riacho Doce, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação

Dando continuidade às nossas dicas para você aproveitar o verão e planejar seu final de ano, chegamos com as praias mais tranquilas do Norte do Estado. Já conhece Itaúnas? Urussuquara? E Riacho Doce? Aproveite o verão para conhecer essas belezas do nosso litoral com as dicas da comentarista Giovana Duarte.

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 06-12-25

Riacho Doce, em Conceição da Barra

A Praia de Riacho Doce foi eleita umas das mais bonitas do Brasil pelo Guia Quatro Rodas no ano de 2008, e sua beleza selvagem ainda encanta os turistas. Para chegar, segue-se a estrada do Parque Estadual de Itaúnas e segue por cerca de 30 minutos, passando numa estradinha dentro da Pousada do Celsão. Essa pousada tem diárias a partir de R$ 400 e restaurante, onde comi uma Moqueca Capixaba preparada com camarão VG (R$ 260) preparada por um chef argentino.

Há um estacionamento na praia (R$ 15) e a trilha é relativamente curta, com uma subida de areia. Mas se quiser ir até a divisa do ES com a BA, o riacho propriamente dito, a caminhada pela praia leva cerca de 20 minutos. Há também um caminho alternativo dentro de uma propriedade particular, com mais sombras das árvores. O Riacho Doce tem uma água escurecida, resultado dos sedimentos e folhas que caem no rio, mas a água é limpa e apesar das pedras, tem trechos para tomar banho. Do lado baiano há barracas que servem porções. Recomendo levar barraca de praia.

Itaúnas, em Conceição da Barra

Itaúnas lembra muito Trancoso, na Bahia: há uma praça com uma igreja (Igreja de São Sebastião) rodeada por ótimos restaurantes e as famosas casas de forró, como o Forró da Padaria. A grande atração são as dunas, dentro do Parque Estadual de Itaúnas, com 06 trilhas. Eu recomendo a Trilha do Tamandaré, com mais árvores, e a Trilha da Cacimba, mais curta e que leva até a Barraca do Marcinho, onde comi uma porção de pescadinha sensacional. Na Trilha onde tem a placa “Praias e Dunas Itaúnas”, com um corredor coberto subindo até às dunas, toda tarde tem a contemplação do pôr do sol, um espetáculo que vale a pena. Recomendo também a visita à lojinha de artesanato indígena pataxó do Mestre Paulo Jacó e Dona Jovem, onde comprei lembranças e presentes.

Urussuquara, em São Mateus