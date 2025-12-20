Conheça lugares para se encantar com o brilho de Natal no ES

Brilho de Natal de Domingos Martins Crédito: @giovanipolli

A época mais lúdica e iluminada do ano já está entre nós e na semana passada começamos com as dica de decoração natalina para vistar no estado. Falamos de Santa Teresa, Vila Velha, Guarapari e Serra. Hoje nossas dicas também são nas Montanhas Capixabas e na Grande Vitória, confira:

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Domingos Martins

O tradicional Brilho de Natal trouxe este ano um palco cultural com uma extensa programação de grupos de coro, orquestras e bandas, sempre de sexta a domingo entre 14h e 20h. Além da cidade estar toda decorada, a programação conta com Carretão da Alegria, Encenação de Casamento Pomerano, Folia de Reis e outras atrações. A programação acontece na Praça Dr. Arthur Gerhardt, no Centro, e a programação completa você encontra no site da Prefeitura de Domingos Martins.

Vitória

A capital tem duas opções de decoração natalina para visitar: no Parque Moscoso, a vila está com uma casa de Papai Noel, trenzinhos e o inédito Jardim Encantado, com várias borboletas, abelhas coloridas em movimento e plantas que se espalham pelo chão. Dois trenzinhos animam a criançada: um circula pelo parque todas as noites e outro fica na estação. O - início das atrações natalinas e da iluminação cênica é às 18h; a Casa do Papai Noel fica de 18h às 22h e o fechamento do Parque é às 23h.

Já a Praça do Papa tem uma árvore gigante, casa de Papai Noel, opções de gastronomia, shows e uma pista de patinação no gelo gratuita, além de Parque de Diversões. As atrações natalinas começam às 18h; a Casa do Papai Noel funciona de 18h às 20h30 e a Oficina do Papai Noel abre de 20h30 às 22h.

Cariacica