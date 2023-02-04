Conheça cinco passeios sem custo na Grande Vitória

Sair de casa no verão quase sempre envolve um planejamento financeiro. O transporte, os horários de maior fluxo nas rodovias, o hotel ou pousada, a alimentação. E tudo isso envolve dinheiro. Mas o CBN Vitória quer descomplicar. Neste edição do Guia Capixaba, você confere cinco passeios sem custo na Grande Vitória. Acompanhe as dicas com a comentarista Giovana Duarte!