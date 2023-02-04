Conheça cinco passeios sem custo na Grande Vitória

Sair de casa no verão quase sempre envolve um planejamento financeiro. O transporte, os horários de maior fluxo nas rodovias, o hotel ou pousada, a alimentação. E tudo isso envolve dinheiro. Mas o CBN Vitória quer descomplicar. Neste edição do Guia Capixaba, você confere cinco passeios sem custo na Grande Vitória. Acompanhe as dicas com a comentarista Giovana Duarte!
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05 PASSEIOS SEM CUSTO NA GRANDE VITÓRIA
- Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida na Serra
- A Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, na Serra, é o segundo ponto turístico religioso mais visitado do Espírito Santo, atrás apenas do Convento da Penha em Vila Velha. As paredes da construção são de pedras de recife, firmadas com argamassa de barro, areia, cal de conchas e óleo de baleia. Alguns locais em seu interior para serem visitados: o altar com a pintura a óleo dos Reis Magos que, de acordo com pesquisas, pode ser o primeiro quadro a óleo pintado no Brasil; a cadeia, que segundo a lenda esconde um túnel construído para escapar da cela abaixo da igreja e leva até à beira-mar; e a parte externa, onde estão os canhões e o muro com a vista para o mar, onde acontece um pôr do sol incrível e considerado um dos mais belos do país. Abre de terça a domingo, das 09h às 17h.
- Parque da Fonte Grande, em Vitória
- O Parque Estadual da Fonte Grande está localizado no "coração" do Maciço Central de Vitória e é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegida por Lei em área urbana do país. Possui mirantes e trilhas com vista para Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra. Conserva a floresta secundária de Mata Atlântica com árvores centenárias, vegetação rupestre, encontrada nos afloramentos rochosos, e uma fauna variada, composta de répteis, anfíbios, invertebrados, pequenos mamíferos e aves. A entrada é pela Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Grande Vitória, e a subida pode ser de carro, moto ou bicicleta na via interna do parque. Abre de terça a domingo, inclusive nos feriados, das 8 às 17h30.
- Inclusive a partir de amanhã, dia 05/02, acontece o Projeto “Lua Cheia”: quem for até o mirante da cidade entre 18h e 20h vai contemplar a Ilha de Vitória iluminada pela lua, ao som de uma orquestra.
- Farol de Santa Luzia, em Vila Velha
- O Farol de Santa Luzia é composto por peças que vieram da Escócia, e a estrutura foi montada em 1871. É a montagem mecânica mais antiga do Estado. A área abriga uma vila residencial militar com três casas. Uma delas é a moradia do faroleiro — encarregado da manutenção do Farol. Outra abriga a Sala da Memória, onde turistas podem ver toda a história do local exposta em desenhos em suas paredes e também a lanterna antiga. A última sala é onde funciona uma loja de artesanato capixaba. Abre de terça a domingo das 9h às 16h30 e não é necessário agendamento.
- Cachoeira de Maricará, em Cariacica
- Bem perto da praça de Cariacica Sede, a cerca de 3,4 quilômetros, a Cachoeira Maricará esconde uma beleza incrível em sua queda de água tranquila. Conhecida por moradores da região, o local conta com um bar próximo para quem não quiser se preocupar em levar comida. De acordo com a prefeitura de Cariacica, apesar de estar numa propriedade particular, a entrada no espaço é aberta ao público. Fica na Estrada de Maricará, em Cariacica Sede.
- Parque Morro da Pescaria, em Guarapari
- O Parque Natural Municipal Morro da Pescaria é uma unidade de conservação ambiental com 73 hectares de Mata Atlântica, localizado entre a Praia da Cerca e a Praia do Morro. No parque existem macacos-prego, saguis, raposas, preás, esquilos, e diversas aves. O parque é constituído de trilhas que levam até a Praia da Areia Vermelha, Prainha do Sul e Praia do Ermitão. Durante o percurso há um mirante natural, com vista para Ilha da Raposa e parte do parque. No final da trilha, há a Praia do Ermitão e uma lanchonete com banheiros e duchas. No parque não é permitido: prática de piquenique, fazer churrasco, retirar mudas, jogar lixo, alimentar animais e pássaros e é proibido também a pesca profissional predatória e de mergulho.