Conheça cinco "passeios de fé" pelo Espírito Santo

A dica da semana no quadro "Guia Capixaba" vai para aquelas pessoas que buscam um turismo religioso no Espírito Santo. E se engana quem acha que não existe esse tipo de turismo por aqui! A comentarista Giovana Duarte dá dicas de cinco passeios de fé que ficam localizados aqui no estado e que você precisa conhecer. Ouça a conversa completa!