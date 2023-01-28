Conheça cinco "passeios de fé" pelo Espírito Santo

A dica da semana no quadro "Guia Capixaba" vai para aquelas pessoas que buscam um turismo religioso no Espírito Santo. E se engana quem acha que não existe esse tipo de turismo por aqui! A comentarista Giovana Duarte dá dicas de cinco passeios de fé que ficam localizados aqui no estado e que você precisa conhecer. Ouça a conversa completa!
Guia Capixaba - 28-01-23
O ROTEIRO DE GIOVANA:
- Convento da Penha
- O nosso maior símbolo religioso, turístico e cultural é um passeio completo de fé, beleza e contemplação. O acesso ao Convento é feito pela Rua Vasco Coutinho, no bairro da Prainha, em Vila Velha. A imagem original que deu origem a toda a história do Convento da Penha é a de Nossa Senhora da Alegria, a mesma imagem que o Frei Pedro Palácios encontrou no topo do morro. Para vê-la, basta observar o quadro na parede, à direita do altar, dentro da capela principal.
- A entrada para o Convento da Penha é gratuita, e o horário de visitação é entre 06h30 e 16h, diariamente. Para subir, as opções são a pé ou pelo serviço de vans que faz o translado do portão do Convento até o Campinho, no alto da ladeira. A passagem de ida e volta custa R$ 5 e apenas ida/apenas volta sai a R$ 3,50. A bilheteria fica no portão principal e aceitam PIX/Pic Pay. A Ladeira da Penitência é outra forma de acesso, por onde os devotos costumam subir para pagar promessas ou mesmo aproveitar a vista por entre a mata. O Convento da Pessoa possui uma pequena Loja Temática, além de um pequeno acervo histórico e também a Sala dos Milagres. Na Loja Temática há uma torneira onde os devotos podem buscar água benta.
- Santuário de Aracuí
- O Santuário de Aracuí fica em Castelo, no sul do estado. Segundo relatos, nele já teriam acontecido três aparições de Nossa Senhora Imaculada: tudo começou com uma moça de Muriaé (MG) que recebeu uma revelação sobre a aparição da Virgem na localidade. Então, um religioso de sua confiança esteve no local e pressentiu que algo realmente estava para acontecer. A revelação se confirmou e a primeira visão aconteceu às 15 horas do dia 13 de maio de 1994. Esta data é lembrada até hoje com uma missa que reúne milhares de fiéis todos os anos.
- A Santa já atraiu até gente famosa como o cantor Roberto Carlos, que recorreu ao local no dia 13 de maio de 1999 em busca do pedido de cura para sua esposa Maria Rita, que enfrentava um câncer. O cantor voltou três meses depois, em 13 de agosto para agradecer os bons resultados do tratamento da esposa. No local existe também uma nascente, cuja água é considerada pelos fiéis uma água especial e com poderes milagrosos. Com isto, muitos visitantes costumam levar um pouco para casa ou para amigos que estejam enfrentando dificuldades e problemas de saúde.
- No Santuário estão expostos vários monumentos em mármore e a imagem de Cristo em um tablado de madeira, além da imagem da Imaculada e um terço gigante de madeira na árvore, onde teria acontecido o milagre. Fica aberto diariamente das 06h às 17h. Entrada franca. Para chegar, basta seguir de Conduru a Castelo, entrando à direita na placa que indica a entrada para o Santuário (na pracinha de Aracuí).
- Santuário Nacional São José de Anchieta
- O Santuário Nacional São José de Anchieta foi completamente restaurado em 2021 e hoje é um grande complexo cultural e turístico, além de religioso. Abrange o próprio Santuário, o Centro de Interpretação, a Loja e o Café Rerigtyba. Nas grades externas os fiéis amarram fitinhas com pedidos, tal qual acontece na Igreja Nosso Senhor do Bonfim na Bahia.
- Horários de Funcionamento:
- Santuário: diariamente das 08h às 20h (entrada gratuita)
- Centro de Interpretação: de terça a domingo das 09h às 17h (entrada: R$ 6 a inteira)
- Loja: diariamente das 09h às 17h
- Café: de terça a sábado das 14h às 20h e domingo das 08h30 às 20h (com intervalo entre 11h30 e 14h)
- Monte Horebe
- O Monte Horebe em Santa Lúcia em Vitória (ou “Morro da Caixa D’Agua da Cesan) se tornou um “lugar sagrado”, principalmente no meio evangélico. Além de ser um monte onde as pessoas costumam ir para orar, é uma zona de proteção ambiental e conta com espaços planos com bancos, reproduzindo o ambiente de uma igreja. Fica aberto a todo tempo, diariamente, e tem uma vista bem bonita da cidade de Vitória. Fica na subida da rotatória, antes do Centro de Convenções em Santa Lúcia.
- Mosteiro Zen Budista
- Considerada uma das maiores estátuas de Buda do mundo, o Buda Gigante em Ibiraçu possui 35 metros de altura (sem o pedestal) e faz parte do Circuito Caminhos da Sabedoria. Foi o primeiro mosteiro budista do Brasil e da América Latina, e está construído a 350 metros de altitude, às margens da BR 101-ES.
- A visitação ocorre apenas aos domingos, mediante agendamento através do telefone (27) 3257-3030. O horário de visitação começa pontualmente às 08h e termina às 10h (a permanência na área do Mosteiro é permitida apenas até as 12h). A entrada (taxa de manutenção da reserva ambiental) fica por R$ 15 e apenas em dinheiro; crianças até 07 anos não pagam. A visita é inteiramente monitorada. No local são vendidos lanches e sucos, e devido à estrutura da reserva, não são permitidos piqueniques. Não é permitida entrada a pé, nem a entrada de animais. A Praça Torii, onde está localizada a estátua do Grande Buda, é uma área aberta e acessível todos os dias da semana.