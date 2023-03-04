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Guia Capixaba

Conheça cinco lugares "pet friendly" no Espírito Santo!

Ouça a participação da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 04 de Março de 2023 às 11:14

Publicado em 

04 mar 2023 às 11:14
Pet
Pet Crédito: Pixabay
O Espírito Santo tem hoje diversos lugares chamados de "pet Friendly", ou seja, lugares onde os animais são bem-vindos, aceitos, onde podem permanecer, obviamente com cada local com suas regras específicas. Nesta edição do "Guia Capixaba", Giovana Duarte dá cinco dicas de lugares para você passear e aproveitar com seu pet. Ouça a conversa completa!
Guia Capixaba - 04-03-23.mp3
ROTEIRO 
1) Parque Pe. Alfonso Pastore na Mata da Praia, em Vitória
O Parque Pe. Alfonso Pastore é uma área verde de 44 mil m2 que abrange 5 praças com vegetação remanescente de restinga, além de orquídeas, quadra, campo de futebol e bocha. Pode passear a vontade com seu pet por lá. Tem uma guarita com vigia, pois é um pouco ermo. Para chegar, na Orla de Camburi, entrar na rua antes do Bristol Residence. Abre diariamente das 06h às 18h.
2) Praça Manolo Cabral no Barro Vermelho
Localizado bem em frente à Petrobrás, a Praça Manolo Cabral (ou Chácara Paraíso) dispõe de um grande "PraCão", além de banheiros, bebedouros e área kids para as crianças. Abre diariamente das 06h às 22h.
3) Espaço Alto Paraiso, em Cariacica
O Espaço Alto Paraiso, além de ser pet friendly, possui piscina para as crianças, pequenos animais, cardápio de petiscos e churrasqueiras para a família passar o dia. Também oferecem uma extensa programação musical. Abrem de terça a domingo das 10h às 20h e ficam na rua Alzira Ramos, em Nova Campo Grande.
4) Delícias da Tilápia, em Domingos Martins
Por lá tem restaurante com almoço de quinta a domingo das 11h às 16h, e pesca esportiva e pousada. Fica no Circuito Turístico do Chapéu, em Domingos Martins.
5) Reserva do Gerente Guarapari
Além de cachaçaria e cervejaria artesanal, possui áreas como lagoa e capelinha, além de almoço. Fica na Rodovia do Sol, no KM 28 em Recanto da Sereia, e abre para almoço aos sábados e domingos das 11h às 17h

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