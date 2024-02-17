Conheça cinco lugares para comer à vontade no ES

[Edicase]A aveia, mesmo em pães, favorece a saúde do corpo (Imagem: Dream79 | Shutterstock) Crédito:

Nesta edição do Guia Capixaba na CBN, a comentarista Giovana Duarte nos apresenta cinco lugares para comer à vontade com preço único no Espírito Santo.

01) EM VITÓRIA: PADARIA MONTE LÍBANO

Pelo preço único de R$ 49 o cliente pode aproveitar o buffet livre em dois horários: das 06h30 a 11h e das 15h às 20h30. No cardápio, além de vários tipos de pães, tem opção de frutas, doces, salgados e tortas para o café da manhã e café da tarde. Fica na Praia do Canto, na Av. Rio Branco nº 1512

02) EM VILA VELHA: ROCCO RESTAURANTE

Com uma comida de alta qualidade o Rocco Restaurante oferece buffet livre por R$ 39,90 de segunda a sexta e R$ 49,90 aos sábados. Fica na Rua Jair de Andrade nº 299 em Itapoã, e abre de segunda a sábado das 11h às 14h30.

03) EM PEDRA AZUL: GRÃO DA TERRA RESTAURANTE

Pelo preço único de R$ 59,90 o almoço no fogão a lenha do Grão da Terra faz sucesso nas montanhas capixabas. A comida é saborosa, variada e farta, sob o comando da chef Rose Reis. Crianças até 04 anos não pagam. Fica no Caminho das Flores, na Rodovia Geraldo Sartório no Km 06 (no final da Rota do Lagarto) e abre aos sábados, domingos e feriados das 11h às 15h.

04) EM VARGEM ALTA: RESTAURANTE DA BETE

Pelo preço único de R$ 45 por pessoa o Restaurante da Bete oferece comida raiz como feijoada, dobradinha, frango com quiabo, polenta e churrasco incluso. O pagamento é apenas por espécie, PIX ou Pic Pay. Fica na Rua Eugênio Fassarela no distrito de Castelinho, Vargem Alta, e abre somente aos domingos e feriados das 10h às 15h.

05) EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM: CHALÉ ARCANGELLUZ

Pelo preço único de R$ 49 por pessoa o Chalé Arcangelluz, no Distrito de São Vicente, oferece uma deliciosa comida no fogão a lenha, além de um pequeno museu que reproduz uma casa de roça. Abre apenas aos domingos, a partir das 11h30