Conheça cinco dicas de 'botecos raiz' no ES

Cerveja, batata frita e proteína: comida de boteco Crédito: Shutterstock

Bares e botecos à moda antiga, com boas opções de petiscos, bebida gelada e preço justo. Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte traz dicas de cinco estabelecimentos "raízes" no Estado. Ouça a conversa completa!

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AS DICAS DA GIOVANA:

1) Bar do Zé, em Vila Velha

Considerado um dos bares mais raiz de Vila Velha há 42 anos, o Bar do Zé tem sempre cerveja gelada, petiscos famosos como Escudiguim e Jiló com Carne Moída, além de um super torresmo. Fica na Rua José Machado de Paula em Santos Dumont e abre de segunda a sexta de 16h a 00h e sábado de 09h30 às 16h.

2) Bar do Getúlio, em Vila Velha

Outro bar tradicional e raiz de Vila Velha há 46 anos é o Bar do Getúlio, em Nossa Senhora da Penha. Por lá sempre tem música ao vivo e uma estufa recheada de ótimos petiscos, como costelinha ao barbecue. Abre de segunda a sexta de 17h a 00h

3) Boteco do João, em Vitória

O Boteco do João tem 20 anos de existência em Santa Martha é ganhador de vários prêmios , como da Revista Veja e HZ Gastrô da Rede Gazeta. Destaque para a Rabada com Agrião, Paio no Feijão com Farofa e Vinagrete e Pastelzinho de Angu. Abre segunda, quarta e quinta de 15h às 00h, sexta de 10h30 às 00h e sábados, domingos e feriados de 10h30 às 18h. Fica na Rua Mestre Ângelo nº 38.

4) Mistura’s Bar, em Vitória

Há quase 30 anos o Mistura’s oferece petiscos como o famoso Frango com Quiabo e Polenta, Mocotó e Galopé, um prato que mistura galo caipira, pé de porco e feijão manteiga. Fica na Rua Presidente Rodrigues Alves nº 150 no Bairro República e abre de terça a sexta de 17h às 00h, sábado de 11h às 00h e domingo de 11h às 17h.

5) Bar do Mineiro, em Serra