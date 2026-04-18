Conheça cenários do ES que lembram filmes de sucesso

Grande Buda de Ibiraçu Crédito: Ricardo Medeiros

Nosso estado é rico em belezas, paisagens exuberantes e lugares especiais que dariam muito bem um cenário de filme! Se você é cinéfilo, anote estas dicas para conhecer e se inspirar:

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 18-04-26

1) Filme O Pequeno Buda x Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu

No filme “O Pequeno Buda" (1993), dirigido por Bernardo Bertolucci e estrelado por Keanu Reeves, imagens de mosteiros e o próprio tema remetem ao nosso Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu, aberto para visitação aos domingos pontualmente às 08h. Uma dica: vá de tênis, por conta do relevo íngreme em alguns pontos do mosteiro. Não é permitida a entrada a pé, nem de animais de estimação.

2) Filme A Praia x Ilhas Itatiaia em Vila Velha

Estrelado por Leonardo Di Caprio, o filme A Praia (2000) se passa em uma ilha secreta e paradisíaca na Tailândia, um cenário que remete às nossas Ilhas Itatiaia em Vila Velha, a 800m da praia e possui uma formação rochosa que abrange 7 ilhas. Entre 15 de abril e 15 de outubro o desembarque nas Ilhas Itatiaia é proibido devido ao período de reprodução de espécies de aves marinhas ameaçadas de extinção, como as andorinhas e as pardelas, mas ali por perto a Ilha Pituã (a 300m da Praia de Itapuã) fica aberta o ano todo para visitação.

3) O Discurso do Rei x Palácio Anchieta, em Vitória