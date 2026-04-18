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Guia Capixaba

Conheça cenários do ES que lembram filmes de sucesso

Ouça detalhes na participação da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 11:18

Publicado em 

18 abr 2026 às 11:18
Grande Buda de Ibiraçu
Grande Buda de Ibiraçu Crédito: Ricardo Medeiros
Nosso estado é rico em belezas, paisagens exuberantes e lugares especiais que dariam muito bem um cenário de filme! Se você é cinéfilo, anote estas dicas para conhecer e se inspirar:
Guia Capixaba - 18-04-26
1) Filme O Pequeno Buda x Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu
No filme “O Pequeno Buda" (1993), dirigido por Bernardo Bertolucci e estrelado por Keanu Reeves, imagens de mosteiros e o próprio tema remetem ao nosso Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu, aberto para visitação aos domingos pontualmente às 08h. Uma dica: vá de tênis, por conta do relevo íngreme em alguns pontos do mosteiro. Não é permitida a entrada a pé, nem de animais de estimação.
2) Filme A Praia x Ilhas Itatiaia em Vila Velha
Estrelado por Leonardo Di Caprio, o filme A Praia (2000) se passa em uma ilha secreta e paradisíaca na Tailândia, um cenário que remete às nossas Ilhas Itatiaia em Vila Velha, a 800m da praia e possui uma formação rochosa que abrange 7 ilhas. Entre 15 de abril e 15 de outubro o desembarque nas Ilhas Itatiaia é proibido devido ao período de reprodução de espécies de aves marinhas ameaçadas de extinção, como as andorinhas e as pardelas, mas ali por perto a Ilha Pituã (a 300m da Praia de Itapuã) fica aberta o ano todo para visitação.
3) O Discurso do Rei x Palácio Anchieta, em Vitória
Ganhador de 04 Oscars e estrelado por Colin Firth como o Rei George VI, o filme se passa em um palácio, remetendo ao nosso Palácio Anchieta no Centro de Vitória com suas obras de arte, sua arquitetura eclética com estilos como barroco, grego e romano. Abre para visitação de terça a domingo de 09h às 17h (última entrada às 16h30) com entrada gratuita.

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