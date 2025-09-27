Conheça as histórias e belezas de Fundão: a terra do mel

André trabalha diariamente no manejo de abelhas com e sem ferrão em Fundão e região Crédito: Ricardo Medeiros

Localizado a 53km de Vitória, o município de Fundão é o maior produtor de mel do Espírito Santo e possui belezas e monumentos naturais que encantam os turistas. O congo tem sua história ligada às comunidades pioneiras na construção do município, o que originou uma das maiores festas da cidade: o Encontro Regional das Bandas de Congo, no mês de dezembro. Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 27-09-25

Praia Grande

Maior cartão postal da cidade, possui 8,7km de extensão com águas tranquilas e corais, além de ofurôs naturais. Na orla, diversos quiosques e restaurantes servem moqueca capixaba e frutos do mar como o Moquem da Vila, Quiosque Sol Nascente e Kiosque Sal na Pele.

Parque Municipal Goiapaba Açu

Área de proteção ambiental (APA) localizada no distrito de Irundi, com 850 metros de altitude. De lá é possível avistar as praias de Fundão, a região metropolitana de Vitória e o Mestre Álvaro.

O nome do parque é de origem tupi e significa "grande morada das goiapabas". Goipaba era como os índios que habitavam a região chamavam a fêmea do pássaro gaturamo.

Possui trilhas, cachoeira um mirante e infraestrutura com banheiros e bebedouro. Para chegar bastar seguir a Rodovia ES 164 que dá acesso a Santa Teresa e entrar á direita, logo após a igrejinha que fica na estrada. Há uma placa indicativa na entrada, e da rodovia até o pico do parque são cerca de 7 km.

Casa da Cultura Dr. Mauro Mattos Pereira