Conheça a mais nova rota turística do Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim!

No último final de semana a comentarista Giovana Duarte, do Guia Capixaba, conheceu uma nova opção turística no sul do estado: o Eco Park Itabira, um passeio de jardineira até os pés do Pico do Itabira, o cartão postal da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. O passeio precisa ser agendado através do telefone (28) 99253-5205 mas a partir de março há um planejamento para abrir sempre aos domingos, a partir de 16h. Esse horário é especial, pois no mirante, a quase 700m de altura, a visão do pôr do sol é espetacular. Há também opções de passeio na parte da manhã, também mediante agendamento.