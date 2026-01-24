Conheça a mais nova rota turística do Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim!

No último final de semana a comentarista Giovana Duarte, do Guia Capixaba, conheceu uma nova opção turística no sul do estado: o Eco Park Itabira, um passeio de jardineira até os pés do Pico do Itabira, o cartão postal da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. O passeio precisa ser agendado através do telefone (28) 99253-5205 mas a partir de março há um planejamento para abrir sempre aos domingos, a partir de 16h. Esse horário é especial, pois no mirante, a quase 700m de altura, a visão do pôr do sol é espetacular. Há também opções de passeio na parte da manhã, também mediante agendamento.
Os valores do passeio por pessoa variam entre R$ 20 (apenas a visitação) a R$ 100 (experiência completa, como café da tarde ou rodízio de pizzas). A visita guiada pelas trilhas fica em R$ 200 com o guia local. É pet friendly e além dos dois mirantes e infraestrutura com banheiro e mesas, possui um lago com carpas.
Esse passeio tem o clima das montanhas contrastando com o famoso clima quente da capital secreta, além de muita adrenalina e contemplação. É uma ótima opção de turismo no sul do estado, e vale a pena conhecer! Ouça todos os detalhes!
Guia Capixaba - 24-01-26