Conheça 5 lugares para fugir da muvuca do Carnaval e curtir o feriado

Se você é daqueles que gostam da folia, da bagunça e da aglomeração, o seu compromisso está agendado. De sábado até quarta-feira, a festa do carnaval se estende por todo o Espírito Santo, em formato de blocos de rua e festas particulares. Mas se você procura pelo silêncio, o CBN Vitória deste sábado lhe ajuda! Nesta edição do Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz 5 opções de lugares para fugir da "muvuca" e curtir o feriado. Ouça a conversa completa!
Guia Capixaba - 18-02-23
ROTEIRO DA GIOVANA
- Rota da Ferradura, em Guarapari
- Santa Maria de Jetibá
- Venda Nova do Imigrante
- Afonso Cláudio
- Viana