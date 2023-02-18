Conheça 5 lugares para fugir da muvuca do Carnaval e curtir o feriado

Se você procura pelo silêncio, acompanhe as dicas do Guia Capixaba deste sábado

Publicado em 18 de Fevereiro de 2023 às 12:22

18 fev 2023 às 12:22
Santa Maria de Jetibá à noite Crédito: Site Prefeitura de Santa Maria de Jetibá
Se você é daqueles que gostam da folia, da bagunça e da aglomeração, o seu compromisso está agendado. De sábado até quarta-feira, a festa do carnaval se estende por todo o Espírito Santo, em formato de blocos de rua e festas particulares. Mas se você procura pelo silêncio, o CBN Vitória deste sábado lhe ajuda! Nesta edição do Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz 5 opções de lugares para fugir da "muvuca" e curtir o feriado. Ouça a conversa completa!
Guia Capixaba - 18-02-23
ROTEIRO DA GIOVANA
  • Rota da Ferradura, em Guarapari
A Rota da Ferradura (que tem esse nome por causa do trajeto geográfico, semelhante a uma ferradura) é uma região de montanha compreende os distritos de São João do Jabuti, Boa Esperança e Buenos Aires em Guarapari, a 12 km da praia. Além de empreendimentos familiares como pousadas, bares e restaurantes, cafeterias e cervejaria, além de agroturismo, possui cachoeiras (como a Cachoeira do Turco, com entrada a R$ 5) e belas paisagens. Vale a pena o passeio pela rota, que se inicia na BR 101 sentido sul, na entrada da Casa da Figueira, às margens da BR.
  • Santa Maria de Jetibá
cidade mais pomerana do Brasil oferece muito sossego e turismo de experiência, como a Pousada Cama e Café Waiands Huss que oferece visitas às plantações de uvas, morangos e um passeio pelo agroturismo da região, inclusive com possibilidade de viver a experiência "colha&pague". A região também possui sítios com cultivos de flores e cachoeiras, como a Cachoeira do Marquardt em Alto Santa Maria do Garrafão.
  • Venda Nova do Imigrante
Venda Nova do Imigrante oferece uma infinidade de opções para aproveitar o agroturismo, com roteiros muito bem estruturados como a Artelatte Queijos, o Socol Lorenção, a Cláudia Artesanatos e a Fazenda Carnielli. O site da Prefeitura da cidade organizou de forma bem bacana as mais de 50 opções de agroturismo, com o contato e formas de chegar. Além disso, a Rampa de Voo Livre, o Lago de Alto Bananeiras e a Pedra do Rego são ótimas opções para quem gosta de aventurar em meio à natureza.
  • Afonso Cláudio
Afonso Cláudio é uma cidade cheia de opções de lazer e turismo. Destaco a estadia na Pousada Vovó Dindinha, onde sempre fico e oferece, além de uma deliciosa comida de fogão a lenha, opção de hospedagem pet friendly e passeios de trator pelo agroturismo da região. Pra quem curte um bom banho de cachoeira a Cachoeira de Santa Luzia possui uma queda d’água de 50m que forma uma piscina natural, com cordas e balanços, e fica a 12km da sede do município.
  • Viana
Viana possui ótimas opções de passeio como o Morro do Urubu, rampa de voo livre localizada a uma altitude de 260 metros com uma belíssima visão, o Sítio Gava, com piscinas naturais e pesque-pague. O  município ainda possui uma rota cervejeira devidamente sinalizada, com ótimas opções de cervejas artesanais.

