Conheça 5 hospedagens com lareira no Espírito Santo!

O Inverno se despediu do hemisfério Sul oficialmente na madrugada deste sábado (23), mas quem disse que, com a chegada da Primavera, ainda não dá para curtir o conforto de uma hospedagem com lareira? Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte dá cinco dicas de acomodações no Espírito Santo que contam com lareira. Ouça a conversa completa!