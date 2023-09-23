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Guia Capixaba

Conheça 5 hospedagens com lareira no Espírito Santo!

São dicas para aquecer o corpo e o coração

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 12:15

Publicado em 

23 set 2023 às 12:15
Lareira
Lareira, Romance Crédito: Pexels por Pixabay
O Inverno se despediu do hemisfério Sul oficialmente na madrugada deste sábado (23), mas quem disse que, com a chegada da Primavera, ainda não dá para curtir o conforto de uma hospedagem com lareira? Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte dá cinco dicas de acomodações no Espírito Santo que contam com lareira. Ouça a conversa completa!
CBN - Guia Capixaba - 23-09-23.mp3
A LISTA DA GIOVANA DUARTE
05 Pousadas com Lareira no ES
  • Villa Caravaggio, em Santa Teresa
  • Pousada Peterle, em Pedra Azul
  • Casa do Lago, em Pedra Menina
  • Chalé Grecco, em Venda Nova do Imigrante
  • Recanto dos Ingás, em Vargem Alta

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