Confira opções de lugares para acampar neste verão no ES!

Nesta edição do Guia Capixaba, com a comentarista Giovana Duarte, a dica é para quem curte se hospedar em camping: o Espírito Santo tem várias opções de lugares, seja na praia ou em cachoeiras, para acampar e ficar bem pertinho das nossas belezas naturais! Confira as dicas da comentarista:
GUIA CAPIXABA - 10-01-26
- Lugares para acampar no ES durante o verão
1. Camping Clube do Brasil, em Guarapari
Localizado em Setiba, oferece infraestrutura com chuveiros, banheiros com chuveiro quente, quadra de esportes e pontos de energia para trailers e motorhomes. Fica à beira-mar e é cercado por árvores. O valor por pessoa varia de R$ 4 a R$ 78, dependendo do tamanho da barraca, trailer ou motorhome. Contato: (27) 3262-1325 e as faixas de valores podem ser verificadas no site do Camping Clube do Brasil.
2. Pousada e Camping Prainha em Matilde, Alfredo Chaves
Um refúgio perto das águas de Matilde com restaurante de comida caseira, banheiros com chuveiro quente, pontos de luz, tanque e espelho. A diária fica em R$ 40 por pessoa. Reservas através do site da Pousada e Camping Prainha.
3. Capuba Camping em Jacaraípe, Serra
Localizado em frente ao mar de Jacaraípe, aceita motorhomes, trailers e barracas para acampar. Oferece água potável e energia, com área totalmente murada e arborizada, restaurante e bar. Valores a partir de R$ 40 por pessoa. Para reservas, falar com Fabrício no telefone (27) 99981-0198.
1. Camping Clube do Brasil, em Guarapari
Localizado em Setiba, oferece infraestrutura com chuveiros, banheiros com chuveiro quente, quadra de esportes e pontos de energia para trailers e motorhomes. Fica à beira-mar e é cercado por árvores. O valor por pessoa varia de R$ 4 a R$ 78, dependendo do tamanho da barraca, trailer ou motorhome. Contato: (27) 3262-1325 e as faixas de valores podem ser verificadas no site do Camping Clube do Brasil.
2. Pousada e Camping Prainha em Matilde, Alfredo Chaves
Um refúgio perto das águas de Matilde com restaurante de comida caseira, banheiros com chuveiro quente, pontos de luz, tanque e espelho. A diária fica em R$ 40 por pessoa. Reservas através do site da Pousada e Camping Prainha.
3. Capuba Camping em Jacaraípe, Serra
Localizado em frente ao mar de Jacaraípe, aceita motorhomes, trailers e barracas para acampar. Oferece água potável e energia, com área totalmente murada e arborizada, restaurante e bar. Valores a partir de R$ 40 por pessoa. Para reservas, falar com Fabrício no telefone (27) 99981-0198.
- Lugares para acampar no ES durante o verão
1. Camping Clube do Brasil, em Guarapari
Localizado em Setiba, oferece infraestrutura com chuveiros, banheiros com chuveiro quente, quadra de esportes e pontos de energia para trailers e motorhomes. Fica à beira-mar e é cercado por árvores. O valor por pessoa varia de R$ 4 a R$ 78, dependendo do tamanho da barraca, trailer ou motorhome. Contato: (27) 3262-1325 e as faixas de valores podem ser verificadas no site do Camping Clube do Brasil.
2. Pousada e Camping Prainha em Matilde, Alfredo Chaves
Um refúgio perto das águas de Matilde com restaurante de comida caseira, banheiros com chuveiro quente, pontos de luz, tanque e espelho. A diária fica em R$ 40 por pessoa. Reservas através do site da Pousada e Camping Prainha.
3. Capuba Camping em Jacaraípe, Serra
Localizado em frente ao mar de Jacaraípe, aceita motorhomes, trailers e barracas para acampar. Oferece água potável e energia, com área totalmente murada e arborizada, restaurante e bar. Valores a partir de R$ 40 por pessoa. Para reservas, falar com Fabrício no telefone (27) 99981-0198.
4. Camping do Siri, em Marataízes
Giovana Duarte também cita na conversa o Camping do Siri, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a administração do local, ele foi eleito o maior camping de praia do Brasil pelo Guia 4 Rodas. Reservas no Instagram do Camping do Siri.
1. Camping Clube do Brasil, em Guarapari
Localizado em Setiba, oferece infraestrutura com chuveiros, banheiros com chuveiro quente, quadra de esportes e pontos de energia para trailers e motorhomes. Fica à beira-mar e é cercado por árvores. O valor por pessoa varia de R$ 4 a R$ 78, dependendo do tamanho da barraca, trailer ou motorhome. Contato: (27) 3262-1325 e as faixas de valores podem ser verificadas no site do Camping Clube do Brasil.
2. Pousada e Camping Prainha em Matilde, Alfredo Chaves
Um refúgio perto das águas de Matilde com restaurante de comida caseira, banheiros com chuveiro quente, pontos de luz, tanque e espelho. A diária fica em R$ 40 por pessoa. Reservas através do site da Pousada e Camping Prainha.
3. Capuba Camping em Jacaraípe, Serra
Localizado em frente ao mar de Jacaraípe, aceita motorhomes, trailers e barracas para acampar. Oferece água potável e energia, com área totalmente murada e arborizada, restaurante e bar. Valores a partir de R$ 40 por pessoa. Para reservas, falar com Fabrício no telefone (27) 99981-0198.
4. Camping do Siri, em Marataízes
Giovana Duarte também cita na conversa o Camping do Siri, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a administração do local, ele foi eleito o maior camping de praia do Brasil pelo Guia 4 Rodas. Reservas no Instagram do Camping do Siri.