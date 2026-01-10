Confira opções de lugares para acampar neste verão no ES!

1. Camping Clube do Brasil, em Guarapari

Localizado em Setiba, oferece infraestrutura com chuveiros, banheiros com chuveiro quente, quadra de esportes e pontos de energia para trailers e motorhomes. Fica à beira-mar e é cercado por árvores. O valor por pessoa varia de R$ 4 a R$ 78, dependendo do tamanho da barraca, trailer ou motorhome. Contato: (27) 3262-1325 e as faixas de valores podem ser verificadas no site do

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2. Pousada e Camping Prainha em Matilde, Alfredo Chaves

Um refúgio perto das águas de Matilde com restaurante de comida caseira, banheiros com chuveiro quente, pontos de luz, tanque e espelho. A diária fica em R$ 40 por pessoa. Reservas através do site da

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3. Capuba Camping em Jacaraípe, Serra

Localizado em frente ao mar de Jacaraípe, aceita motorhomes, trailers e barracas para acampar. Oferece água potável e energia, com área totalmente murada e arborizada, restaurante e bar. Valores a partir de R$ 40 por pessoa. Para reservas, falar com Fabrício no telefone (27) 99981-0198.