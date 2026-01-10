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Guia Capixaba

Confira opções de lugares para acampar neste verão no ES!

Acompanhe as sugestões da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 10 de Janeiro de 2026 às 11:55

Publicado em 

10 jan 2026 às 11:55
Camping do Siri, em Marataízes
Camping do Siri, em Marataízes Crédito: Reprodução/Instagram/campingdosiri
Nesta edição do Guia Capixaba, com a comentarista Giovana Duarte, a dica é para quem curte se hospedar em camping: o Espírito Santo tem várias opções de lugares, seja na praia ou em cachoeiras, para acampar e ficar bem pertinho das nossas belezas naturais! Confira as dicas da comentarista:
GUIA CAPIXABA - 10-01-26
- Lugares para acampar no ES durante o verão

1. Camping Clube do Brasil, em Guarapari
Localizado em Setiba, oferece infraestrutura com chuveiros, banheiros com chuveiro quente, quadra de esportes e pontos de energia para trailers e motorhomes. Fica à beira-mar e é cercado por árvores. O valor por pessoa varia de R$ 4 a R$ 78, dependendo do tamanho da barraca, trailer ou motorhome. Contato: (27) 3262-1325 e as faixas de valores podem ser verificadas no site do Camping Clube do Brasil.

2. Pousada e Camping Prainha em Matilde, Alfredo Chaves
Um refúgio perto das águas de Matilde com restaurante de comida caseira, banheiros com chuveiro quente, pontos de luz, tanque e espelho. A diária fica em R$ 40 por pessoa. Reservas através do site da Pousada e Camping Prainha.

3. Capuba Camping em Jacaraípe, Serra
Localizado em frente ao mar de Jacaraípe, aceita motorhomes, trailers e barracas para acampar. Oferece água potável e energia, com área totalmente murada e arborizada, restaurante e bar. Valores a partir de R$ 40 por pessoa. Para reservas, falar com Fabrício no telefone (27) 99981-0198.
- Lugares para acampar no ES durante o verão

1. Camping Clube do Brasil, em Guarapari
Localizado em Setiba, oferece infraestrutura com chuveiros, banheiros com chuveiro quente, quadra de esportes e pontos de energia para trailers e motorhomes. Fica à beira-mar e é cercado por árvores. O valor por pessoa varia de R$ 4 a R$ 78, dependendo do tamanho da barraca, trailer ou motorhome. Contato: (27) 3262-1325 e as faixas de valores podem ser verificadas no site do Camping Clube do Brasil.

2. Pousada e Camping Prainha em Matilde, Alfredo Chaves
Um refúgio perto das águas de Matilde com restaurante de comida caseira, banheiros com chuveiro quente, pontos de luz, tanque e espelho. A diária fica em R$ 40 por pessoa. Reservas através do site da Pousada e Camping Prainha.

3. Capuba Camping em Jacaraípe, Serra
Localizado em frente ao mar de Jacaraípe, aceita motorhomes, trailers e barracas para acampar. Oferece água potável e energia, com área totalmente murada e arborizada, restaurante e bar. Valores a partir de R$ 40 por pessoa. Para reservas, falar com Fabrício no telefone (27) 99981-0198.

4. Camping do Siri, em Marataízes
Giovana Duarte também cita na conversa o Camping do Siri, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a administração do local, ele foi eleito o maior camping de praia do Brasil pelo Guia 4 Rodas. Reservas no Instagram do Camping do Siri.

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