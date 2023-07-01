Confira cinco dicas de gastronomias típicas para conhecer no ES

Nesta edição do "Guia Capixaba", Giovana Duarte traz restaurantes bem brasileiros e de sabores bem diferentes, Tem da Bahia, do Amazona, do Pará, de Minas Gerais... Todos fazem com que o nosso Espírito Santo tenha um pedacinho de cada um deles para oferecer ao estômago (e coração!) do capixaba! Confira!