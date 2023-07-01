Confira cinco dicas de gastronomias típicas para conhecer no ES

Nesta edição do "Guia Capixaba", Giovana Duarte traz restaurantes bem brasileiros e de sabores bem diferentes, Tem da Bahia, do Amazona, do Pará, de Minas Gerais... Todos fazem com que o nosso Espírito Santo tenha um pedacinho de cada um deles para oferecer ao estômago (e coração!) do capixaba! Confira!
Guia Capixaba - 01-07-23
EM VITÓRIA, CULINÁRIA AMAZÔNICA E BAIANA
- Em Jardim Camburi o Sabores da Amazônia oferece pratos típicos da região norte como o tacacá, a caldeirada de tambaqui, a posta de filhote, o bolinho de maniçoba e o autêntico açaí. Abre de quarta a sexta das 17h às 22h e sábado das 16h às 22h e fica na Av. Ranulpho Barbosa dos Santos nº 875 em Jardim Camburi.
- Também em Jardim Camburi o food truck Acarajé Coração Baiano oferece o bolinho mais famoso da Bahia, inclusive com versão vegana. De quarta a domingo a partir das 18h na praça Nilze Mendes Rangel em Jardim Camburi, próximo à faculdade Estácio de Sá.
EM VILA VELHA, CULINÁRIA NORDESTINA E MINEIRA
- Na Prainha, o Mandacaru Gastrobar faz sucesso com pratos como o Baião de Dois, Queijo Coalho grelhado com melado de cana, Carne de Sol na manteiga de garrafa com Macaxeira Frita e o famoso Bolo de Rolo. Abre para almoço de terça a domingo das 11h às 17h e inclusive foi um dos cinco finalistas em Cozinha Brasileira do Prêmio HZ Gastrô 2023.
- Já o Koisa Nossa na Glória serve self-service de comida mineira diariamente, entre 11h e 14h45. Fica na Rua São Pedro nº 160 e o leite queimado, cortesia da casa, é imperdível.
EM SERRA, CULINÁRIA NORDESTINA
- O Dona Chica em Morada de Laranjeiras, além de Rodízio de Caldos, oferece pratos típicos do nordeste como Sarapatel, Mocojão, Cuscuz Nordestino e Escondidinho de Carne de Sol. Abre diariamente a partir das 18h e fica na Av. Copacabana, no Centro Comercial Ponto A no início do bairro Morada de Laranjeiras.