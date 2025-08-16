Colheita do morango e da uva: conheça cinco experiências pelo ES

Colheita de Morango Crédito: Pixabay

O morango é a fruta do momento! Com o viral do doce Morango do Amor, a fruta virou a estrela das redes sociais nas últimas semanas. Mas sabia que temos lugares no ES onde podemos colher os próprios morangos? Os valores saem entre R$ 30 e R$ 60 o kg, dependendo da disponibilidade da fruta. Se não é fá de morango, temos também opções de colheitas de uvas, pitaya e amora nas montanhas capixabas. Confira as dicas da comentarista Giovana Duarte.

Your browser does not support the audio element. CBN - GUIA CAPIXABA - 9.51s - SEM VH - 16-08-25.mp3

SANTA TERESA

Vinícola Ziviani: localizada no Vale do Tabocas, a Vinícola Ziviani é famosa na região por produzir vinho de mesa e oferece a experiência de colher e degustar as uvas no parreiral. É preciso agendar e verificar valores atualizados através do telefone (27) 99974-0850.

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Produtos e Hospedagem Gagno: localizado em Alto Caxixe, abre aos sábados e domingos a partir de meio-dia, mas para realizar a colheita de morangos é necessário realizar agendamento através do telefone (28) 99941-3889

DOMINGOS MARTINS

Sitio Pedreiras: localizado na Rota do Carmo, oferece “Colhe e Pague” de morango, amora e pitaya. É petfriendly e também possui restaurante e café. Abre de segunda a domingo a partir de 09h e para agendar o telefone é (27) 99830-8805

Vila da Ormy: localizado na Rota do Carmo, oferece colheita de morango, restaurante e café. É petfriendly. Só não abre às terças, nos demais dias abre a partir das 10h. Telefone para agendamento: (28) 99916-0804

MUNIZ FREIRE