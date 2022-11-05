Cinco opções de lugares para experimentar comida de fogão a lenha no ES

Nesta edição do "Guia Capixaba", não vamos viajar para um lugar específico do nosso Estado. O tema desta vez é comida boa, e a comentarista Giovana Duarte trás para os ouvintes cinco opções de comida de fogão a lenha em todo o Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
Guia Capixaba - 05-11-22
ROTEIRO GIOVANA:
CINCO OPÇÕES DE COMIDA DE FOGÃO A LENHA EM TODO ES
- 01. Fazenda Saúde em Venda Nova do Imigrante
- Além de almoço, a Fazenda Saúde possui Pesque&Solte e muita área verde. Fica no distrito de Alto Providência e o telefone para contato é (28) 3546-1528. O almoço não é por kg, paga para comer a vontade (R$ 42 por pessoa / Entrada à parte por R$ 8 / Pesque&Solte R$ 20). Bebidas e sobremesas são pagas à parte. Aberto aos sábados, domingos e feriados das 08h às 18h.
- 02. Chalé Arcangelluz no Distrito de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim
- Além de almoço, o ambiente possui chalé para hospedagem, ecoturismo na Pedra da Penha e o restaurante possui um pequeno museu que reproduz uma casa da roça. Também é pet friendly. Abre apenas aos domingos a partir de 11h30 e o almoço paga para comer a vontade, a R$ 43 por pessoa. Telefone para contato: (28) 99916-0050
- 03. Grão da Terra em Domingos Martins
- Além de almoço a casa possui muito espaço verde e florido, além de uma galeria de arte e lojinha. O buffet é livre (R$ 49,90 adulto, R$ 26 crianças de 05 a 11 anos e crianças até 04 anos o almoço é por conta do restaurante). Abre para almoço aos sábados e domingos das 11h às 15h e para jantar aos sábados a partir das 19h30. Também oferecerá rodízio de massas e risotos por R$ 76 adultos e R$ 35 crianças até 11 anos a partir de Janeiro de 2023. Fica na Rodovia Geraldo Sartori no Km 06 em Pedra Azul.
- 04. Vale do Moxuara em Cariacica
- O Vale do Moxuara é um grande complexo de lazer para crianças e adultos, mas também possui um ótimo restaurante com comida no fogão a lenha. O almoço é self-service: R$ 88,90 o kg para não sócios e R$ 78,20 o kg para sócios. Abre para almoço das 12h às 14h30 aos sábados, domingos e feriados e para entrar paga o valor de R$ 30 por pessoa (esse valor dá direito a piscina natural, recreação infantil, parquinho e visita aos animais). Fica na Fazenda Estância do Vale, após o Colégio Montanha da Esperança.
- 05. Sítio Ouro Velho em Serra
- Além de bastante verde oferece atrações para as crianças, com área de lazer, tirolesa, passeios a cavalo e cantinhos para registro de fotos. Abrem de sexta a domingo e em feriados nacionais, das 11h30 às 14h30. O almoço é self-service: na sexta R$ 49,90 o kg, sábados R$ 69,90 o kg e domingos/feriados R$ 79,90 0 kg. Aceitam Visa Vale Refeição. Ficam no Circuito Pitanga e não cobram pela entrada.