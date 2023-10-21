Cinco opções de lugares em Vitória para comer durante a madrugada

A Grande Vitória ainda não possui uma vida noturna como São Paulo e Rio de Janeiro, com muitos lugares funcionando a pleno vapor madrugada adentro. Porém temos algumas opções para ir depois de 23h, desde lanches a lugares que servem moqueca! Giovana Duarte, no Guia Capixaba, dá algumas dicas. Confira as opções em Vitória:
Guia Capixaba - 21-10-23
AS DICAS DA GIOVANA DUARTE:
Bicho Guloso, em Jardim da Penha e Jardim Camburi
- Certamente o primeiro lugar que vem à cabeça quando se fala em matar a fome na madrugada, o Bicho Guloso tem mais de 30 anos e serve burgers, porções e sobremesas. De segunda a quinta abre de 18h às 02h, sexta e sábado de 18h às 04h e domingo de 18h às 01h30.
Bar Abertura, no Triângulo das Bermudas (Praia do Canto) e na Rua da Lama (Jardim da Penha)
- Outro lugar tradicional na noite capixaba (com mais de 20 anos de funcionamento) e que serve o petisco mais famoso do Espírito Santo, o Kieber, o Bar Abertura abre de domingo a quarta de 17h às 02h, quinta de 17h às 03h e sexta e sábado de 17h às 05h.
Victoria Grill Hamburgueria na Joaquim Lírio, na Praia do Canto
- O Victoria Grill provavelmente é o último lugar a encerrar o expediente na madrugada: sexta e sábado vai até 07h da manhã! No cardápio, várias opções de burgers, porções e shakes. Também entregam delivery. Abre de domingo a quinta de 17h a 04h e sexta e sábado de 17h a 07h.
Bar da Cleir, em Santo Antônio
- Se bater uma vontade de moqueca capixaba no começo da madrugada, o lugar pra ir é o Bar da Cleir: há 26 anos ela serve uma das moquecas mais tradicionais da capital até 01 da manhã. Também oferece porções, lanches e todo sábado tem roda de samba. Abre de terça a sexta de 19h às 01h30, sábado de 14h às 22h e domingo apenas para almoço, de 11h às 16h.
Don Camaleone, na Praia do Canto
- Com um dos melhores atendimentos e cartas de drinks de Vitória, o Don Camaleone abre às 17h e costuma se estender até por volta de 02h. No cardápio, massas e pizzas, além de entradas e pratos para compartilhar. O grande destaque da casa é o bar, com ótimos drinks.