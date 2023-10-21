Cinco opções de lugares em Vitória para comer durante a madrugada

A Grande Vitória ainda não possui uma vida noturna como São Paulo e Rio de Janeiro, com muitos lugares funcionando a pleno vapor madrugada adentro. Porém temos algumas opções para ir depois de 23h, desde lanches a lugares que servem moqueca! Giovana Duarte, no Guia Capixaba, dá algumas dicas. Confira as opções em Vitória: