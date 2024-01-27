Cinco opções de gastronomia internacional no Espírito Santo

Temos vários restaurantes no Espírito Santo que são especializados em gastronomia de outros países. Giovana Duarte, nossa comentarista do Guia Capixaba, já deu 05 dicas ano passado! Hoje, atendendo a pedidos, ela traz mais 05 opções de lugares com um cardápio internacional pra você conhecer. Confira!
Guia Capixaba -27-01-23
AS DICAS DA GIOVANA DUARTE:
Mercearia Liberdade, em Vitória
- O restaurante da Mercearia Liberdade tem um cardápio com gastronomia asiática completa, desde a coreana à tailandesa. Destaque para o Lámen, carro chefe da casa. Fica na Av. Rio Branco nº 528, no térreo do Ed. River Mall em Santa Lúcia. De segunda a sábado o restaurante abre a partir de 11h e aos domingos, a partir de 12h.
Al Jazera (Bar do Said), em Vitória
- Autêntico bar libanês localizado na Rua 7 de Setembro, no Centro de Vitória, o Bar do Said oferece pratos e petiscos libaneses tradicionais como o falafel, kafta, tabule e homus. Fica na esquina na 7 de Setembro com a Rua Cel. Monjardim e abre diariamente, para almoço e jantar.
Porto do Bacalhau, em Vitória
- Um dos restaurantes portugueses mais tradicionais do estado, o Porto do Bacalhau tem 30 anos e oferece uma autêntica experiência portuguesa. Destaque para o Bacalhau a Lagareiro, com batatas ao murro. Abre diariamente entre 12h e 16h e entre 18h30 às 23h.
Mexicanto, em Vila Velha
- Além de Vila Velha, o Mexicanto também está em Vitória com um cardápio especializado em comida mexicana. Destaque para as Quesadillas, super saborosas. Fica na Av. Est. José Júlio de Souza nº 411 em Itaparica, Vila Velha
Don Aguilar, em Vila Velha
- Especializado em pratos argentinos, como chorizo e empanadas, o Don Aguilar possui também uma ótima adega com vinhos argentinos. Fica na Rua Rio Branco nº 08 no Parque das Castanheiras e abre de terça a sexta de 18h30 às 23h, sábado de 12h às 23h e domingo de 12h às 16h, além de almoço executivo de quarta a sexta de 11h30 às 15h30