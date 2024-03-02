Cinco lugares para voar no Espírito Santo

Nesta edição de “Guia Capixaba”, a comentarista Giovana Duarte apresenta cinco opções de lugares no Espírito Santo onde é possível voar. Aperte os cintos e prepare-se para a aventura! Confira:
Guia Capixaba - 02-03-24
O5 LUGARES DE PASSEIOS PELO AR NO ES
Já imaginou fazer um passeio diferente? Pelos ares? Pois nesta edição vamos conhecer 5 dicas de passeios pelos ares pelo estado. Tem opções radicais e opções para quem quer ficar só apreciando nossas belezas lá de cima:
01) Skydive Espírito Santo
Especializada em saltos duplos de paraquedas, a Skydive realiza saltos em Vila Velha, Guarapari e outras cidades do estado, com filmagens em Go Pro e fotos inclusas nos pacotes. A partir de R$ 1.085. Perfil: @skydiveespiritosanto
02) Voo Panorâmico ES
São 06 Rotas de voo em uma aeronave para até 240 kg ou 03 passageiros: Convento da Penha, Guarapari, Mestre Álvaro, Nova Almeida, Anchieta e Pedra Azul. Valores a partir de R$ 780. Perfil: @voopanoramicoes
03) Voo Duplo de Paramotor
Para quem tem curiosidade de voar de paramotor, a agência AZ Voo Livre oferece voos pelo céu de Vila Velha a partir de R$ 500 por pessoa, com vídeos e fotos em HD inclusos. Perfil: @azvooduplo
04) Asa Delta Capixaba
Escola de instrução, voo duplo e voo livre, o Asa Delta é do instrutor Henrique Frasson, único representante do Espírito Santo no Campeonato Brasileiro de Asa Delta. Perfil para contato: @asadeltacapixaba
05) NorteAr Voo Livre
Já para quem curte voo livre e deseja aprender a voar, o NorteAr Voo Livre do instrutor Tadeu Bersot oferece aulas e treinamentos na modalidade. Contato através do Whatsapp (27) 9981-4945 ou no perfil @nortearvoolivre