Cinco lugares para voar no Espírito Santo

Final do Campeonato Mundial de Parapente em Castelo Crédito: Fernando Madeira

Nesta edição de “Guia Capixaba”, a comentarista Giovana Duarte apresenta cinco opções de lugares no Espírito Santo onde é possível voar. Aperte os cintos e prepare-se para a aventura! Confira:

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 02-03-24

O5 LUGARES DE PASSEIOS PELO AR NO ES

Já imaginou fazer um passeio diferente? Pelos ares? Pois nesta edição vamos conhecer 5 dicas de passeios pelos ares pelo estado. Tem opções radicais e opções para quem quer ficar só apreciando nossas belezas lá de cima:

01) Skydive Espírito Santo

Especializada em saltos duplos de paraquedas, a Skydive realiza saltos em Vila Velha, Guarapari e outras cidades do estado, com filmagens em Go Pro e fotos inclusas nos pacotes. A partir de R$ 1.085. Perfil: @skydiveespiritosanto

02) Voo Panorâmico ES

São 06 Rotas de voo em uma aeronave para até 240 kg ou 03 passageiros: Convento da Penha, Guarapari, Mestre Álvaro, Nova Almeida, Anchieta e Pedra Azul. Valores a partir de R$ 780. Perfil: @voopanoramicoes

03) Voo Duplo de Paramotor

Para quem tem curiosidade de voar de paramotor, a agência AZ Voo Livre oferece voos pelo céu de Vila Velha a partir de R$ 500 por pessoa, com vídeos e fotos em HD inclusos. Perfil: @azvooduplo

04) Asa Delta Capixaba

Escola de instrução, voo duplo e voo livre, o Asa Delta é do instrutor Henrique Frasson, único representante do Espírito Santo no Campeonato Brasileiro de Asa Delta. Perfil para contato: @asadeltacapixaba

05) NorteAr Voo Livre