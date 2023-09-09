Cinco lugares para conhecer em Vitória

Neste sábado (09), ainda em clima de comemoração dos 472 anos de Vitória, o CBN Guia Capixaba, com a nossa comentarista Giovana Duarte, leva você para conhecer 5 cantinhos icônicos em 'Vitorinha'. Mas, é claro, existem muitos mais. Ouça a conversa completa!
GUIA CAPIXABA - 11.04s - 09-09-23
A LISTA DA GIOVANA DUARTE
Paneleiras de Goiabeiras
- Berço de um dos maiores símbolos da cultura capixaba, a panela de barro, a Associação das Paneleiras de Goiabeiras recebe turistas diariamente. No local é possível acompanhar o processo de produção da panela de barro ao vivo, desde a chegada do barro após a extração no Vale do Mulembá em Joana D’Arc até a pintura e impermeabilização da panela após a queima.
- Fica na Rua das Paneleiras nº 55 em Goiabeiras, Vitória, e abre de segunda a sábado entre 08h e 17h e domingo entre 09h e 15h. A entrada é gratuita.
Pedra da Cebola
- O Parque Pedra da Cebola possui exemplares de Mata de Restinga e de Mata Atlântica e vegetação rupestre nativa do local, que abrigam pequenos répteis e aves. Com área superior a 100.000 m², o parque também conta com jardim oriental e um mirante, com vista para a parte do Maciço Central, o Porto de Tubarão e o Morro do Mestre Álvaro, localizado na Serra. É um dos símbolos da cidade de Vitória.
- Fica entre as Ruas Ana Vieira Mafra, João Baptista Celestino e Av. Fernando Ferrari em Mata da Praia, Vitória, e abre de terça a domingo entre 05h e 22h.
Ilha das Caieiras
- Famosa pelos restaurantes de moqueca e torta capixaba a Ilha das Caieiras também é conhecida pelo belíssimo por do sol, além da paisagem bucólica tendo o manguezal como cenário principal. É um dos principais polos turísticos da cidade, com bares e restaurantes. O lugar é simples e passa atualmente por uma reforma para mais estrutura na recepção de turistas, mas vale a pena a visita.
Centro de Vitória
- O Centro de Vitória possui patrimônios históricos que retratam a história do nosso estado: além da Catedral Metropolitana e o Palácio Anchieta, o Convento de São Francisco, a Igreja do Carmo, o Parque Moscoso, a Escadaria Maria Ortiz e a Igreja do Rosário são destaques.
Parque da Fonte Grande
- O Parque Estadual da Fonte Grande está localizado no "coração" do Maciço Central de Vitória e é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegida por Lei em área urbana do país. Conta com vários mirantes com vista para Cariacica, Vila Velha e Serra, além de trilhas com exemplares raros da nossa fauna e flora.
- O Parque foi criado 01 ano após a tragédia na comunidade Morro do Macaco, ocorrido em janeiro de 1985, quando 40 pessoas tiveram suas vidas ceifadas em decorrência do deslizamento de um grande bloco de rocha de mais de 150 toneladas, ocasionado pelas intensas chuvas e tendo como agravante o fato dos desmatamentos das encostas no local próximo ao bairro Tabuazeiro.
- Um dos objetivos da criação do Parque é impedir a ocupação, proteger a floresta e estabilizar as encostas do Maciço Central de Vitória, a fim de se evitar a ocorrência de tragédias.
- O acesso é realizado pela guarita Tião Sá, através da Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Grande Vitória, por carros particulares ou a pé ou pela guarita de Fradinhos, com acesso pela rua João Ferreira de Souza. Abre de terça a domingo entre 08h e 17h30.