Cinco lugares para comer um ótimo peroá no ES

Um dos pratos mais famosos do verão capixaba é ele: o peroá (ou porquinho), considerado um peixe típico do mar do Espírito Santo. Nesta edição do Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz como sugestão cinco lugares para comer esse peixe pelo estado, sendo que a maioria foi escolhida pelo público do perfil Guia Capixaba, da nossa comentarista Giovana Duarte, nas redes sociais. Vamos a eles...
CBN - GUIA CAPIXABA - 02-12-23
AS DICAS DE GIOVANA:
Ferreira Bar & Restaurante, em Marataízes:
- Localizado na Praia dos Cações, o Bar e Restaurante Ferreira oferece o Peroá em três versões: Peroá como refeição completa no almoço com arroz, feijão, farofa, fritas e salada (R$ 80 reais/02 pessoas); Peroá inteiro frito (R$ 65) e Peroá na porção mista com camarão empanado, aipim, batata e banana frita (R$ 85). Abre aos sábados, domingos e feriados de 09h às 17h.
My Fish Gastrobar, em Serra e Vitória:
- Com uma unidade no Bairro de Fátima na Serra e outra em Jardim Camburi/Vitória, o My Fish oferece 04 versões do Peroá: o Peroá Completo por R$ 100 (com 03 peroás, camarão, batata frita, banana da terra, vinagrete, farofa e arroz); o Peroá Especial por R$ 80 (com 03 peroás, batata frita, banana da terra, vinagrete, farofa e arroz; o Peroá Duplo por R$ 60 (com batata, banana, vinagrete e farofa) e Peroá Duplo com Camarão e Batata (R$ 70). Abre de terça a sexta de 17h às 00h, sábado de 11h a 00h e domingo de 11h às 22h.
Quintalzinho Beach, em Vila Velha:
- O Peroá do Quintalzinho Beach na Orla de Itapuã também vem em três versões: Peroá para 02 pessoas (01 kg de peroá com arroz, banana da terra, fritas e vinagrete por R$ 119,90); Peroá para 02 pessoas com Camarão (01 kg de peroá com arroz, camarão, banana da terra, fritas e vinagrete por R$ 139,90); e Peroá Completo (02 quilos de peixe frito com arroz, camarão, banana da terra, fritas e vinagrete por R$ 229,90). Atende diretamente na areia da praia.
Petisco das Meninas, em Serra:
- Em Colina de Laranjeiras o Petisco das Meninas oferece 03 versões do Peroá: Peroá com Camarão para 02 pessoas (02 peroás com camarão empanado, batata frita, banana da terra, vinagrete, farofa, limão e molho por R$ 118); o Peroá Completo para 02 pessoas (04 peroás, fritas, banana da terra, vinagrete, farofa, limão e molho por R$ 112) e Peroá + Tilápia (02 peroás, filé de tilápia, fritas, banana da terra, vinagrete, farofa, limão e molho por R$ 109). Abre de segunda a sábado de 17h30 às 23h e domingo de 12h às 15h e de 18h às 22h.
Partido Alto, em Vitória:
- Um dos restaurantes de frutos do mar mais tradicionais de Vitória, o Partido Alto oferece Peroá Frito com molho vinagrete e salada (02 unidades do peixe) a R$ 59,90. Possui uma unidade em Jardim da Penha (em frente a Praia de Camburi) e na Praia do Canto (no Triângulo) e abre de segunda a sábado de 11h a 01h e domingo de 11h a 0h.