Cinco experiências de colheitas de uvas e morangos pelo ES

No roteiro, Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins estão no roteiro

Publicado em 11 de Março de 2023 às 11:39

Colheita de Morango Crédito: Pixabay
As Montanhas Capixabas, conhecidas pela natureza exuberante e pelo Agroturismo, oferecem vivências típicas do campo como por exemplo a colheita de morangos ou uvas. Nesta edição do Guia Capixaba, Giovana Duarte conta sobre cinco opções deste tipo de experiência entre Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins. Ouça a conversa completa!
ROTEIRO SUGERIDO PELA GIOVANA
SANTA TERESA
  • Vinícola Ziviani: localizada no Vale do Tabocas, a Vinícola Ziviani é famosa na região por produzir vinho de mesa e oferece a experiência de colher e degustar as uvas no parreiral. É preciso agendar e verificar valores atualizados através do telefone (27) 99974-0850.
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
  • Produtos e Hospedagem Gagno: localizado em Alto Caxixe, abre aos sábados e domingos a partir de meio-dia, mas para realizar a colheita de morangos é necessário realizar agendamento através do telefone (28) 99941-3889
  • Morangos Filete: localizado em Tapera, funcionam todos os dias das 07h às 17h com colheita de morangos em pés suspensos. Também possuem uma lojinha com doces e produtos artesanais. Para agendamento e valores: (28) 99935-0201
DOMINGOS MARTINS
  • Sitio Pedreiras: localizado na Rota do Carmo, oferece “Colhe e Pague” de morango, amora e pitaya. É petfriendly e também possui restaurante e café. Abre de segunda a domingo a partir de 09h e para agendar o telefone é (27) 99830-8805
  • Vila da Ormy: localizado na Rota do Carmo, oferece colheita de morango, restaurante e café. É petfriendly. Só não abre às terças, nos demais dias abre a partir das 10h. Telefone para agendamento: (28) 99916-0804

