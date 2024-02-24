Cinco dicas de sorveterias na Grande Vitória e na Região Serrana

Nesta edição de "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte aproveita o Sol do final de semana e indica cinco opções de sorveterias na Grande Vitória e na Região Serrana. Ouça a conversa completa!
CBN - Guia Capixaba - 24-02-24
AS DICAS DA GIOVANA DUARTE:
EM VILA VELHA: REIS CHUP CHUP, NA BARRA DO JUCU
- O chup chup (ou sacolé) mais famoso do ES fica na Barra do Jucu, dentro da mercearia Reis. É fabricado artesanalmente por mãe e filha e muito, muito cremoso e delicioso. Fica na rua Vasco Coutinho nº 255 (na rua que vai pro Espera Maré) e abre de domingo a sexta, de 08h às 18h
- A Del Giorno oferece gelatos fabricados em uma máquina única no ES e a casquinha artesanal pode ser recheada com pistache, doce de leite ou nutella. Oferece também opções sem leite. Fica no 2º piso do Shopping Vitória (em frente a Riachuelo) e abre de segunda a sábado de 10h às 22h e domingo de 13h às 21h
- Há 42 anos em Nova Almeida, a sorveteria do Seu Domingos é conhecida pelo “Picolé de ITU”, além de um cardápio com variações de sorvetes e açaí. Abre diariamente de 09h às 18h e fica ao lado do Tradicional Quindim de Nova Almeida, antes da ponte para Fundão.
- Um dos gelatos mais saborosos que já provei, a Tofoli Gelato oferece variações desde combinações com café até sobremesas mais elaboradas. Fica na Av. Ângelo Pretti nº 50 e abre de quinta a domingo de 11h às 18h
- Para quem gosta de sabores inusitados o Lavandário Pedra Azul, além de ser um lugar lindo, oferece sorvete de lavanda para os clientes. Para entrar no lavandário é cobrada uma tarifa de R$ 20 por pessoa. Abre de sexta a domingo de 09h às 16h30