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Guia Capixaba

Cinco dicas de eventos para curtir com as crianças

Ouça a participação da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 11:20

Publicado em 

14 out 2023 às 11:20
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O "pop it", ou "fidget toys", virou brinquedo-sensação entre as crianças Crédito: Freepik
Estamos em plena Semana das Crianças e continuando nessa pegada que começamos com as dicas da semana passada, as sugestões deste sábado (14) são de passeios e eventos especiais voltados para a criançada. Confira as dicas da comentarista Giovana Duarte, nesta edição do “Guia Capixaba”. Ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - 14-10-23
01) Programação Especial no Projeto Tamar, na Praça do Papa em Vitória:
Neste sábado (14) e domingo (15) o Projeto Tamar promove atividades ambientais e artísticas para as crianças.
Às 16h acontece a atividade “Alimentação Interativa”, onde as crianças ajudam o tratador a alimentar as tartarugas.
Somente neste sábado (14), entre 14h e 16h, acontece a Oficina Artística e Educativa, onde as crianças decoram tartarugas marinhas de gesso e levam pra casa.
Crianças até 05 anos e moradores da comunidade Jesus de Nazaré não pagam entrada; a entrada inteira sai a R$ 26 e meia entrada, R$ 13.
02) Programação de Aniversário da Praça da Ciência em Vitória:
Para celebrar os 24 anos da Praça da Ciência, neste sábado (14) e domingo (15) acontece entre 08h e 12h a Exposição “Neuro sem Muros” em parceria com a UFES, e neste sábado (14), entre 13h e 17h acontece a observação do eclipse parcial do sol através de telescópio solar (Cosmo-UFES).
03) Festival Capixaba do Sorvete, em Vila Velha:
A Praia da Costa é palco do Festival Capixaba de Sorvete. O evento, que acontece na Av. Antônio Gil Veloso (próximo à avenida Champagnat) é gratuito e promete apresentar uma variedade de sorvetes, picolés e similares.
No local há uma fábrica onde os visitantes poderão conhecer mais sobre a produção de sorvete. Para as crianças, haverá um espaço de recreação e brinquedos infláveis. O festival ainda contará com apresentações culturais, praça de alimentação e shows e vai até domingo (15), às 18h.
04) Moxuara Kids no Shopping Moxuara, em Cariacica:
Neste domingo (15/10) às 15h a varanda da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara vai receber um teatro de fantoches com a Turma do Frederico e proporcionar recreação para os pequenos. O evento é totalmente gratuito.
05) Mês das Crianças no Shopping Mestre Álvaro, em Serra:
Já o Shopping Mestre Álvaro preparou um mês inteiro de eventos especiais e gratuitos para as crianças. Confira:
15/10: Oficina de Slime
21/10: Musicalização e Karatê
22/10: Oficina de Pintura em Tela
28/10: Musical Bob Zoom
29/10: Oficina de Halloween

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