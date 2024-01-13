Cinco dicas de colônias de férias para as crianças curtirem na Grande Vitória

Janeiro chegou e com ele as férias da criançada! Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte dá cinco opções de Colônia de Férias para as crianças, com muita diversão, atividades e aprendizado, pela Grande Vitória. Um delas é gratuita e as outras têm opções de passes diários e pacotes com mais dias, além de descontos para irmãos. Ouça a conversa completa!
CBN - Guia Capixaba - 9.35s - 13-01-2024
AS DICAS DA GIOVANA DUARTE
A Melhor Colônia no Clube Álvares Cabral, em Vitória
- A mais tradicional colônia de férias (está em sua 71ª edição!) vai de 15 a 26 de janeiro, de 13h às 18h. A faixa etária é de 04 a 14 anos e as atividades são divididas por grupos de idade: apenas crianças de 04 anos, crianças de 05 e 06 anos, crianças de 07 e 08 anos, crianças de 09 e 10 anos e crianças de 11 a 14 anos. Até a próxima segunda (13/01) quem se matricular ganha 10% de desconto. Os valores ficam a partir de R$ 80 a diária. Para mais informações, acessar o perfil @amrlhorcolonia no Instagram
Radical Kids na Enseada do Suá, em Vitória
- Vai até 26 de janeiro a Colônia de Férias Radical Kids na Enseada do Suá, em Vitória. São 03 opções de passaporte: apenas na parte da manhã, apenas na parte da tarde ou durante todo o dia. As atrações vão desde oficinas educativas e banho de piscina a just dance e karaoquê. Os valores ficam a partir de R$ 95 (com lanche incluso) e a faixa etária vai de 02 a 12 anos. Mais informações no perfil @radicalkidsvix no Instagram
Vila Divertida em Bento Ferreira, Vitória
- Até 26 de janeiro entre 14h e 18h a Vila Divertida recebe crianças de todas as idades para atividades como oficinas, brincadeiras com água, gincanas e oficinas com biscoito. Os valores ficam a partir de R$ 90 (com lanche incluso) e para maiores informações, acessar o perfil @viladivertida no Instagram
Quintal de Alegria em Praia de Itaparica, Vila Velha
- De 15 de janeiro a 02 de fevereiro entre 13h e 17h o Quintal da Alegria em Vila Velha recebe crianças entre 04 e 12 anos para atividades como banho de mangueira, arvorismo, gincanas e brincadeiras de desenho e arte. Os valores ficam a partir de R$ 90 e para maiores informações o perfil é @quintaldealegria no Instagram
Colônia de Férias gratuita para crianças e adolescentes em Serra
- A Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra programou uma agenda divertida para crianças em janeiro. Já está em funcionamento em três locais da Serra, a Colônia de Férias 2024, com atividades esportivas, brincadeiras e muita diversão. O projeto, que acontece desde 2022, é realizado em parceria com o Clube Capixaba.
- As atividades acontecem até o dia 26 de janeiro, de segunda a sexta, na Estação Cidadania-Esporte, em Vila Nova de Colares; Estação Cidadania-Cultura, em Novo Porto Canoa; e Arena Jacaraípe.
- No período da manhã, das 8h às 10h, acontece um aulão de ginástica geral para adolescentes e adultos. À tarde, das 14h às 17h, acontece recreação com diversas atividades para crianças e adolescentes. Para participar, basta ir ao local nos dias e horários das atividades.