Cinco dicas de colônias de férias para as crianças curtirem na Grande Vitória

Janeiro chegou e com ele as férias da criançada! Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte dá cinco opções de Colônia de Férias para as crianças, com muita diversão, atividades e aprendizado, pela Grande Vitória. Um delas é gratuita e as outras têm opções de passes diários e pacotes com mais dias, além de descontos para irmãos. Ouça a conversa completa!