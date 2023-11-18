Cinco cafeterias que servem café especial capixaba

CBN - GUIA CAPIXABA - 18-11-23
AS DICAS DA GIOVANA DUARTE:
- Que o café capixaba está cada vez ganhando destaque e com sua qualidade e sabor, não é novidade. Essa semana, por exemplo, o Café Cordilheiras do Caparaó, de Iúna, foi premiado com o 1º lugar no concurso Coffee Of The Year, que elege os melhores cafés especiais do Brasil. Além disso, na competição de Canéfora o café capixaba ficou em 1º, 3º, 4º e 5º lugares, com destaque para a cidade de Alto Rio Novo. A novidade é que a partir de dezembro o perfil Guia Capixaba, em parceria com a Terrafé Cafeteria, lança seu rótulo de cafés especiais das montanhas capixabas, 100% arábica. Mais uma iniciativa para incentivar capixabas a consumirem os cafés do Espírito Santo!
Casablanca Café Bistrô – Cariacica
- Localizada na BR 262, no térreo do Ed. Villagio Campo Grande, a cafeteria Casablanca oferece vários métodos de filtragem com cafés especiais capixabas, como Chemex e Prensa Francesa. Abre de segunda a sexta de 09h às 19h e sábados de 09h às 17h.
Prainha Café – Vila Velha
- Bem perto do Convento da Penha fica a Prainha Café, que trabalha com microlotes do Café Treviso das montanhas capixabas principalmente com o método Hario V60. Abre de terça a sábado de 13h às 20h e aos domingos de 08h às 13h. Fica na Rua Antonio Ataíde nº 421, na Prainha.
Josiane Menezes Ateliê e Café – Serra
- Com os métodos de filtragem Hario V60, Chemex e Prensa Francesa o Ateliê e Café Josiane Menezes também valoriza os grãos capixabas. Abre quinta, sexta e domingo de 15h às 19h e sábado de 15h às 20h. Fica na Avenida Mestre Álvaro nº 491 em Colina de Laranjeiras.
Café Bamboo – Vitória
- Há 16 anos o Café Bamboo é referência em cafeteria que valoriza os cafés especiais capixabas. Atualmente trabalha com grãos do Vale dos Barbados, de Domingos Martins, além de sempre ter um café convidado de diferentes regiões do estado. Desde agosto deste ano o Bamboo está em novo endereço: Av. Rio Branco nº1630, na Praia do Canto. Abre de segunda a sábado de 10h às 21h.
Manacá Café – Santa Teresa
- No Circuito Caravaggio o Manacá Café trabalha com vários grãos especiais capixabas, como o Café da Grota e Café Nandorf (de Santa Teresa) no método coado. Abre de sexta a domingo de 09h às 18h.