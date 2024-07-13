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Guia Capixaba

Cidade mais pomerana do Brasil: um passeio por Santa Maria de Jetibá

E mais, baseada nas suas viagens, Giovana Duarte responde a pergunta: "capixaba dá 'bom dia' ou não dá?"

Publicado em 13 de Julho de 2024 às 12:14

Publicado em 

13 jul 2024 às 12:14
Santa Maria de Jetibá à noite
Santa Maria de Jetibá à noite Crédito: Site Prefeitura de Santa Maria de Jetibá
Nesta edição de "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte leva os ouvintes da CBN Vitória para um passeio por Santa Maria de Jetibá, a cidade mais pomerana do Brasil. Ouça a conversa completa!
CBN - Guia Capixaba - 13-07-24.mp3

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