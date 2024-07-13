Cidade mais pomerana do Brasil: um passeio por Santa Maria de Jetibá

Nesta edição de "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte leva os ouvintes da CBN Vitória para um passeio por Santa Maria de Jetibá, a cidade mais pomerana do Brasil. Ouça a conversa completa!
CBN - Guia Capixaba - 13-07-24.mp3
Publicado em 13 de Julho de 2024 às 12:14
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