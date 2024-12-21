Chegou o verão! O que fazer e curtir no litoral do ES

Sol, verão, calor Crédito: Freepik

Hoje começa a estação mais efervescente do ano: o verão! E não é só pelo calor, mas pelo clima de férias e festas que essa época traz. Tem praias, tem shows, tem muita diversão e por isso nossas dicas são para você aproveitar o verão absolutamente, com tudo o que ele tem a oferecer.

Guriri – São Mateus

O Festival de Verão de Guriri chega com tudo já no Revéillon e se estende até dia 17/01. Na programação, shows do cantor Ferrugem, Fiipe Ret e até um Festival das Antigas com vários MC’s. Acontece no Auê, na Praia de Guriri, e os ingressos podem ser adquiridos através do site https://linktr.ee/festivaldeveraoguriri a partir de R$ 80.

Linhares

Entre janeiro e fevereiro acontece o Verão Pontal, Verão Regência e Verão Povoação com várias atrações como shows, oficinas de arte e feiras de gastronomia.

Aracruz

As belas praias de Aracruz ganharam letreiros coloridos exclusivos para que os turistas tenham fotos para recordação do verão, uma ideia que traz identidade e pertencimento. A Praia dos Quinze, Praia de Putiri, Praia da Biologia, Praia de Coqueiral e Praia de Gramuté são algumas das praias com esses novos letreiros.

Manguinhos – Serra

Em janeiro a Praia de Manguinhos começa com programação especial: o Samba da Vila, que vai acontecer no Espaço Chico Bento. São várias bandas de samba e pagode com shows no dia 04 de janeiro, a partir de 16h. Os ingressos podem ser adquiridos no site onticket.com.br a partir de R$ 22

Guarapari

Um passeio imperdível para este verão em Guarapari é a ida ao Arquipélago das Três Ilhas, formado pelas ilhas do Quitongo, Cambaião e Guararema e que fica a cerca de 3 km da costa. As Três Ilhas estão localizadas dentro da Área de Proteção Ambiental de Setiba e, por esse motivo, a visitação deve obedecer algumas normativas estabelecidas em lei, como a proibição de pesca e coleta de organismos marinhos.Para realizar o passeio basta procurar os barqueiros no trecho da praia de Setiba.

Anchieta

Em Anchieta, os balneários de Castelhanos, Ubu e Iriri estão preparando programações especiais para o Verão 2025 que prometem desde feiras gastronômicas a shows musicais.