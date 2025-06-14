Caparaó: veja dicas de passeios pelas águas das montanhas capixabas

Poço da Lage em Hidrolândia, em Iúna Crédito: Edson Chagas

Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz um roteiro especial em Rio Claro, em Iúna, no Caparaó Capixaba. A temperatura mais amena e a chegada do inverno é um convite para curtir as montanhas capixabas. Por lá, Giovana encontrou águas cristalinas e uma beleza exuberante em meio à natureza. Ouça a conversa completa!

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Poço do Egito

O Poço do Egito é um conjunto de cachoeiras e quedas d’água que formam piscinas cor de esmeraldas, de águas geladas e muito revigorantes. O primeiro poço é o mais simples, sem profundidade e com acesso mais fácil. Os demais como o Poço da Magia e o Chiador, são acessados por uma trilha íngreme, entre pedras e caminhos entre a mata.

A estrutura oferece água, wifi, banheiros e também possui redes e esquilos, que permitem a aproximação dos turistas. A entrada fica a R$ 30 por pessoa. Pode ser visitado todos os dias, de 09h às 17h.

Poço do Quarentão

Com infra-estrutura para camping, restaurante, área kids e pet friendly, o Poço do Quarentão é outra maravilha do Caparaó. Possui uma trilha para 07 poços de águas cristalinas e profundidade rasa a funda, conforme as trilhas vão subindo. A entrada fica a R$ 20 por pessoa e a área de camping sai a R$ 60. Abre aos sábados e domingos de 09h às 17h.

Hidrolândia Parque