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Guia Capixaba

Caparaó: veja dicas de passeios pelas águas das montanhas capixabas

Ouça as dicas de nossa comentarista Giovana Duarte

Publicado em 14 de Junho de 2025 às 11:15

Publicado em 

14 jun 2025 às 11:15
Poço da Lage em Hidrolândia, em Iúna
Poço da Lage em Hidrolândia, em Iúna Crédito: Edson Chagas
Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz um roteiro especial em Rio Claro, em Iúna, no Caparaó Capixaba. A temperatura mais amena e a chegada do inverno é um convite para curtir as montanhas capixabas. Por lá, Giovana encontrou águas cristalinas e uma beleza exuberante em meio à natureza. Ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - 8.41s - 14-06-25.mp3
  • Poço do Egito
O Poço do Egito é um conjunto de cachoeiras e quedas d’água que formam piscinas cor de esmeraldas, de águas geladas e muito revigorantes. O primeiro poço é o mais simples, sem profundidade e com acesso mais fácil. Os demais como o Poço da Magia e o Chiador, são acessados por uma trilha íngreme, entre pedras e caminhos entre a mata.
A estrutura oferece água, wifi, banheiros e também possui redes e esquilos, que permitem a aproximação dos turistas. A entrada fica a R$ 30 por pessoa. Pode ser visitado todos os dias, de 09h às 17h.
  • Poço do Quarentão
Com infra-estrutura para camping, restaurante, área kids e pet friendly, o Poço do Quarentão é outra maravilha do Caparaó. Possui uma trilha para 07 poços de águas cristalinas e profundidade rasa a funda, conforme as trilhas vão subindo. A entrada fica a R$ 20 por pessoa e a área de camping sai a R$ 60. Abre aos sábados e domingos de 09h às 17h.
  • Hidrolândia Parque
De março a novembro, Hidrolândia funciona mediante agendamento prévio, com seu complexo de cachoeiras, trilhas e piscinas naturais belíssimas. A taxa de visitação fica a R$ 20 por pessoa e os bangalôs saem a R$ 250 a diária. Também possui restaurante, estrutura com banheiros e wi-fi.

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