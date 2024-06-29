Caparaó Capixaba: conheça o distrito de Pedra Menina

Nesta edição de "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte nos leva para conhecer um destino no Caparaó Capixaba. A quatro horas de Vitória fica o distrito de Pedra Menina. Ouça a conversa completa!
CBN - Guia Capixaba - 29-06-24.mp3
Publicado em 29 de Junho de 2024 às 11:14
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta