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Caparaó Capixaba: conheça o distrito de Pedra Menina

Ouça os comentários de Giovana Duarte

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 11:14

Publicado em 

29 jun 2024 às 11:14
Plantação de café arábica no município de Pedra Menina-ES, na região do Caparaó
Plantação de café arábica no município de Pedra Menina-ES, na região do Caparaó Crédito: Roberto Barros/Divulgação
Nesta edição de "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte nos leva para conhecer um destino no Caparaó Capixaba. A quatro horas de Vitória fica o distrito de Pedra Menina. Ouça a conversa completa!
CBN - Guia Capixaba - 29-06-24.mp3

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