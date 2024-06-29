Caparaó Capixaba: conheça o distrito de Pedra Menina

Plantação de café arábica no município de Pedra Menina-ES, na região do Caparaó

Nesta edição de "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte nos leva para conhecer um destino no Caparaó Capixaba. A quatro horas de Vitória fica o distrito de Pedra Menina. Ouça a conversa completa!