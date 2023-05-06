Cansado de praia? As melhores lagoas para aproveitar no ES!

Lagoa Juara, na Serra Crédito: Divulgação

Sombra, água fresca, ambiente calmo e natureza exuberante. E o melhor: de graça! Que tal aproveitar o fim de semana para conhecer opções de lagoas pelo Espírito Santo? Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte traz as dicas de lugares para conhecer. E vale, claro, a recomendação: fique atento às crianças e procure se informar antes sobre a profundidade de cada lagoa, nadando apenas até onde dá pé. É importante também seguir as placas de orientação nos locais. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Guia Capixaba - 06-05-23

ROTEIRO

Nosso estado é rico em muitas belezas naturais: temos praias belíssimas, cachoeiras, rios e também lagoas, que oferecem uma boa infra-estrutura para passar o dia se divertindo e se refrescando!

1) LAGOA GRANDE EM PONTA DA FRUTA – VILA VELHA

Chegando na Ponta da Fruta a Lagoa Grande oferece atrativos como pedalinho e peixinhos que ficam “beslicando” os pés enquanto os clientes dos quiosques estão nas mesas dentro da água, numa espécie de massagem. Ao redor estão vários restaurantes e quiosques como a Grelha Portuguesa, com opções de moquecas e porções de petiscos. A lagoa é própria para banho. Para chegar: seguindo a Rodovia do Sol, passar o Cemitério Parque (sentido Guarapari) e entrar no primeiro retorno à esquerda, em direção à Ponta da Fruta.

2) LAGOA JUARA - SERRA

Na antiga Vila dos Pescadores em Jacaraípe, com 6km de extensão, a Lagoa Juara também oferece pedalinhos. Seu principal atrativo são os restaurantes especializados em Tilápia: é possível escolher o peixe direto dos tanques-rede dispostos na lagoa e degustar em algum restaurante,ou levar para casa É possível também fazer passeios de barco. A lagoa é para contemplação, não é possível tomar banho. Para chegar, seguir pela Rodovia ES-010 em direção a Jacaraípe e prosseguir até o ponto final do bairro Lagoa de Jacaraípe.

3) LAGOA DO SIRI - MARATAÍZES

A Lagoa do Siri em Marataízes é separada da praia por uma pequena faixa de areia. Além de caiaques e pedalinhos, é rodeada por restaurantes, quiosques e bares, além de uma feirinha com artesanato local. Lagoa própria para banho e para a prática de esportes. Para chegar, seguir pela Rodovia do Sol em direção a Presidente Keneddy.

4) LAGOA JUPARANÃ – LINHARES

A Lagoa Juparanã em Linhares é a maior lagoa do Brasil em volume de água doce e a segunda maior em extensão territorial. É como uma praia, com uma extensa faixa de areia e bares e restaurantes com culinária capixaba ao seu redor. Também oferece área para camping e esportes náuticos. O acesso é pelo km 137 da BR-101 norte, a 12 km do centro da cidade.

5) LAGOA JESUÍNA – RIO BANANAL