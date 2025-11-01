Calor chegando? Dicas de cachoeiras no Espírito Santo!

Nesta edição de Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz um tour por cachoeiras do Espírito Santo. Para aproveitar que o calor já está voltando, que tal visitar esses espetáculos da natureza? Ouça a conversa completa!
CBN - GUIA CAPIXABA - 9.49s - 01-11-25.mp3
Seis cachoeiras pelo Espírito Santo
A época do calor está voltando e como falamos de lagoas no sábado passado, vamos continuar com nossas dicas de lugares para se refrescar! Bora falar das nossas cachoeiras pelo ES
A época do calor está voltando e como falamos de lagoas no sábado passado, vamos continuar com nossas dicas de lugares para se refrescar! Bora falar das nossas cachoeiras pelo ES
- Em Linhares, Cachoeira de Angeli
Atualmente em reforma para voltar no verão com uma infraestrutura mais preparada para receber os turistas, a Cachoeira de Angeli fica no distrito de São Rafael. Possui uma ampla área de lazer com piscina, campo de bocha e churrasqueira. A entrada para a Cachoeira é gratuita, mas após a reforma uma taxa será cobrada para a utilização do espaço de lazer. Para chegar, sugiro utilizar o Google Maps, colocando “Cachoeira de Angeli” no destino. Fica na localidade de São Vicente Terra Alta, a 67km do centro de Linhares.
- Em Santa Teresa, Cachoeira do Country Club
Com uma queda d’água de 15 metros e localizada a 5km do Centro de Santa Teresa, possui infraestrutura com bar, duchas e prática de esportes radicais, como Rapel. É cobrada uma taxa de R$ 5 por pessoa para entrar (crianças com menos de 7 anos não pagam). Contato em (27) 99820-6587. Aberta nos finais de semana.
- Em Santa Leopoldina, Eco Parque Cachoeira Moxafongo
Com uma infraestrutura que abrange hospedagem e restaurante, a Cachoeira Moxafongo fica bem perto do centro da cidade de Santa Leopoldina. A entrada fica a R$ 20 por pessoa, e crianças até 10 anos não pagam. Abre aos sábados, domingos e feriados.
- Em Alfredo Chaves, Cachoeira Maravilha
Com uma queda d´água de cerca de 70 metros, é um cantinho tranquilo e escondido na localidade de São Roque de Maravilha. Não paga para entrar e para chegar, basta seguir as placas até o “Carrefour da Roça”. A cachoeira fica em frente.
- Em Guarapari, Cachoeira do Barbudo
A Cachoeira do Barbudo fica na localidade de Buenos Aires em Guarapari, na Rota da Ferradura. Para chegar, entrar 500 metros após o Bar do Ademir e seguir a estrada à direita, seguindo as placas. Para entrar é cobrada uma taxa de R$ 5, e por lá tem bar com salgados e bebidas. Abre todos os dias de 08h às 17h. Contato em (27) 99998-9709
- Em Cachoeiro de Itapemirim, Cachoeira Alta
Para chegar, seguir pela Rodovia Fued Nemer em direção a Castelo e entrar na placa “Acesso à São Vicente”, seguindo pelo asfalto até a placa “Central Hidrelétrica Fruteiras”. A Cachoeira Alta fica atrás dessa hidrelétrica. A entrada é R$ 10 por pessoa (crianças até 10 anos não pagam) e abre aos sábados, domingos e feriados. É permitido levar apenas alimentação para piquenique; as bebidas são vendidas no estabelecimento.
- NOTA DA PREFEITURA DE CACHOEIRO
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim realizou fiscalização na região da Cachoeira Alta, após denúncias de redução no volume de água do ponto turístico. A vistoria constatou que a barragem, a captação e o desvio do fluxo hídrico ocorrem dentro do território do município de Vargem Alta. Durante a ação, foi verificada uma diminuição significativa na precipitação d’água na queda, embora o fluxo do rio a jusante permaneça em volume regular. A equipe técnica destacou que o volume da cachoeira é sazonal, variando conforme as condições climáticas, o regime de chuvas e a captação de água para operação de turbinas da central hidrelétrica instalada na região. As informações levantadas pela fiscalização foram encaminhadas ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que acompanha o caso e deverá adotar as medidas cabíveis junto aos órgãos competentes.