Cachoeiras, parques e trilhas: as atrações da região do Caparaó no ES

Cachoeira da fumaça é uma das atrações do Caparaó Crédito: Karolina Gazoni/Asscom Iema

Nesta edição de CBN Guia Capixaba, a comentarista Giovana Duarte traz opções de passeios na região do Caparaó Capixaba. Formada pelos municípios de Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iúna, Irupi, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado, a região oferece experiências incríveis, de cachoeiras a trilhas. Ouça a conversa completa!

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Veja quais locais conhecer no Caparaó

EM ALEGRE: Parque Estadual Cachoeira da Fumaça

O Parque Estadual Cachoeira da Fumaça em Alegre possui infraestrutura com banheiros, bebedouros e a visitação é gratuita todos os dias, de 08h às 17h. Para chegar tem dois caminhos: pelo distrito de Celina, seguindo pela Rodovia ES-185 sentido Iúna, ou pela BR-482 sentido Guaçuí.

A queda d' água de 144 metros de altura é ideal para contemplação, fotos e "banho de neblina" (provocado pelas gotículas de água em suspensão). Poços para banho são raros devido a ocorrência de forte corredeira no rio. A cachoeira está localizada a poucos metros da sede administrativa e do estacionamento, facilmente alcançada em uma caminhada de no máximo 2 minutos. O parque possui cerca de 5 trilhas sinalizadas e com acessibilidade.

EM DIVINO DE SÃO LOURENÇO – Jardim de Gaia

O Jardim de Gaia é um Parque Ambiental estruturado com espaço de lazer com quiosques, banheiros, cachoeiras, deck, redário e trilhas e fica antes da chegada a Patrimônio da Penha. Possui cantinhos lindíssimos para passar o dia, com destaque para o Poço Negro e o Poseidon, uma trilha com cavernas e lagos com águas cristalinas. Para entrar é preciso pagar uma taxa de R$ 30 e fazer o agendamento da visita através do direct no perfil @jardimdegaiaoficial

EM DORES DO RIO PRETO – Pedra Menina e Pico da Bandeira

Pedra Menina é um tesouro precioso no Caparaó Capixaba. Fica em Dores do Rio Preto, na divisa com Minas, aos pés da entrada capixaba do Parque Nacional do Caparaó a 250km de Vitória (cerca de 04h de carro). Para ir de ônibus saindo de Vitoria é necessário ir até Guaçuí e de lá pegar outro ônibus até Dores do Rio Preto, onde fica Pedra Menina.

Além do passeio no Parque Nacional do Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira, o distrito em si já é um lugar incrível para passear. As ruas são ladeadas por pequenas cachoeiras, e também há várias cachoeiras para visitar (como a Cachoeira dos Sete Pilões, a Cachoeira do Aurélio e a Cachoeira da Farofa).

O distrito possui opções de hospedagem exuberantes, como a Casa do Lago com chalés equipados com banheiras, a Pousada Água Marinha com uma vista incrível da Serra do Caparaó e a Flor de Café, que tem uma das melhores cafeterias que já conheci pelo ES e também um SPA. Quando estive por lá contratei uma agência, a Pico da Bandeira Tur, que me apresentou roteiros especiais. Por exemplo: roteiros românticos para casais, roteiros para quem curte aventura, roteiros para os apaixonados por café, roteiros para quem vai com crianças.

Para quem prefere desbravar por conta própria recomendo visitar o Plantio de Uvas no sítio Grãos da Terra, que trabalha com o sistema colhe e pague. Além desse passeio o Parque Aquático Cachoeira do Chiador oferece opções de lazer com tobogã e piscinas, além de restaurante e chalés para hospegadem.