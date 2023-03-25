"Bom, bonito e barato": cinco hotéis com diárias até R$ 200 pelo ES

Muito se fala sobre os valores de hospedagem no Espírito Santo, mas a verdade é que temos locais para todos os bolsos. Mesmo não sendo um destino nacional, o Estado oferece diferentes tipos de hospedagens para quem quer realmente passear. Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte elenca cinco dicas de hospedagens nos destinos mais procurados. Ouça a conversa completa!
Guia Capixaba - 25-03-23
ROTEIRO SUGERIDO PELA GIOVANA
1. DOMINGOS MARTINS
- Pousada Pouso do Barão
- Valor médio da diária: R$ 163 (quarto duplo)
- Fica a 250m do Centro de Domingos Martins, a 800 m da Estação Rodoviária de Domingos Martins e a 7 km da Cascata do Galo. Café da manhã incluso, Wi-Fi, quartos com ventilador de teto, TV e chuveiro quente. Nota 9,5 no Booking.
- Instagram: @pousadapousodobarao
2. IRIRI - ANCHIETA
- Hostel Luz
- Valor médio da diária: R$ 180 (quarto triplo)
- Fica a 300 metros da Praia de Costa Azul e a 1,2km da Praia de Santa Helena. Café da manhã incluso, Wi-Fi, churrasqueira e estacionamento privativo gratuito. Para este quarto o banheiro é externo, mas há opções de suíte privativa. Nota 9,7 no Booking.
- Instagram: @hostel.luz
3. ITAÚNAS – CONCEIÇÃO DA BARRA
- Hospedaria Cosanostra
- Valor médio da diária: R$ 180 (quarto duplo)
- Cama/café com estacionamento, Wi-Fi, ventiladores nos quartos e acessibilidade. Café da manhã incluso. Nota 8,8 no Booking.
- Instagram: @hospedariacosanostra
4. SANTA TERESA
- Sítio Recanto Amado
- Valor médio da diária: R$ 162 (casa de 3 quartos)
- Casas simples com varanda, cozinha com forno e micro-ondas e banheiro compartilhado com chuveiro Todas as unidades possuem área de estar e área de refeições Café da manhã incluso. Necessário levar roupa de cama (incluindo travesseiros) e de banho. Nota 8,4 no Booking.
- Instagram: @sitiorecantoamado
5. VITÓRIA
- Alice Vitória Hotel
- Valor médio da diária: R$ 195 (2 camas de solteiro)
- Quartos com ar condicionado, piscina, Wi-Fi, TV e frigobar, além de piso antialérgico. Café da manhã incluso e estacionamento gratuito. Fica no Centro de Vitória. Nota 8 no Booking.
- Instagram: @alicevitoriahotel