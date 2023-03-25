"Bom, bonito e barato": cinco hotéis com diárias até R$ 200 pelo ES

Muito se fala sobre os valores de hospedagem no Espírito Santo, mas a verdade é que temos locais para todos os bolsos. Mesmo não sendo um destino nacional, o Estado oferece diferentes tipos de hospedagens para quem quer realmente passear. Nesta edição do "Guia Capixaba", a comentarista Giovana Duarte elenca cinco dicas de hospedagens nos destinos mais procurados. Ouça a conversa completa!