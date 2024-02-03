Além do surfe: descobrindo o que fazer em Regência, distrito de Linhares

Bodyboarder pega onda em Regência Crédito: Juliano Gomes

No último final de semana, a comentarista Giovana Duarte, do "Guia Capixaba", esteve, pela primeira vez, em Regência Augusta, distrito de Linhares, e foi surpreendida "com tanta coisa bacana e diferente para fazer por lá", conta. "Quando falamos em Regência logo vem à nossa mente o mar super agitado, ideal para a prática de surfe. Mas a Vila Mágica, como é chamada, é muito mais do que as melhores ondas do Espírito Santo e uma das melhores do Brasil". Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Guia Capixaba - 03-02-24

AS DICAS DA GIOVANA:

01) Passeio pelo Rio Doce: No topo da minha lista de coisas para fazer em Regência, o passeio pelo Rio Doce, entrando no afluente Entre Rios e indo até o encontro do rio com o mar, é emoção pura. Fui com o “Seu Preto”, cujo telefone de contato está anotado numa plaquinha do Píer do Centro Ecológico. O passeio sai a R$ 30 por pessoa (01h de passeio) e R$ 40 por pessoa (01h e meia de passeio). Contato do Seu Preto: @regencia_turismo no Instagram. Contato é (27) 99712-5322

02) Watu Meliponário: A história desse meliponário, de abelhas sem ferrão, é muito emocionante. Depois do rompimento da barragem a família do Tunay, que vivia da pesca, ficou sem ter de onde tirar seu sustento. Através da ajuda de uma associação, que recebeu parte da doação do cachê da banda Pearl Jam (que doou seu cachê em 2015 para as vítimas do rompimento da barragem), ele montou o Watu Meliponário, que recebe visitas mediante agendamento através do telefone (27) 99698-2976 ou pelo Instagram @watu_abelhasemferrao

03) Rodrigo Caliman e “Seu Natal”: Conheci dois ateliês de arte em Regência: o ateliê do Rodrigo Caliman, que faz arte em madeira (inclusive o principal letreiro de Regência foi feito por ele) e a Casa do Natal, ateliê de pintura do Sr. Luiz Natal, que já participou de 06 Bienais em São Paulo e que mesmo após um AVC, que lhe tirou a fala e os movimentos da mão direita, continua sua arte com a mão esquerda. O perfil dele no Instagram é @luiznatall2022

04) Centro Ecológico de Regência: Localizado em frente ao Píer do Rio Doce e perto do Farol da Vila, o Centro Ecológico de Regência é sede de apoio do Projeto Tamar e abriga exposições arqueológicas, como uma ossada completa de Baleia Jubarte uma réplica da Tartaruga de Couro, que possui quase 2 metros. Fiquei encantada com o cajueiro gigante e a Trilha do Porto, cuja entrada fica ao lado do Píer. Abre de terça a sexta de 08h às 17h e sábados, domingos e feriados de 09h às 17h. A entrada é gratuita.