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Guia Capixaba

Ainda não tem um destino? Confira opções de passeios para o Carnaval

Ouça as dicas da comentarista Giovana Duarte

Publicado em 14 de Fevereiro de 2026 às 10:51

Portal Edicase

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Publicado em 

14 fev 2026 às 10:51
Praia de Barra do Sahy em Aracruz
Barra do Sahy Aracruz Crédito: Luana Luiza
Se você não viajou neste Carnaval, mas também não quer ficar em casa, anote estas opções de passeios que ainda podem ser incluídos neste período de folia. As dicas são da comentarista Giovana Duarte. 
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CIRCUITO GUARANHUNS – SERRA
A cidade de Serra possui 05 circuitos rurais que valem a pena conhecer e um deles é o Circuito Guaranhuns, localizado a cerca de 3km de Serra Sede.
O circuito conta com restaurantes com lazer rural, passeio a cavalo e piscina como o Sitio Recanto Mestre Álvaro, um espaço com muito verde para passar o dia. A piscina sai a R$ 35 por pessoa, os passeios de charrete ou cavalo saem a R$ 10 por pessoa e o almoço é a kg (R$ 105,90 aos domingos e feriados).
Por lá também temos a Queijaria Itaiobaia, a primeira queijaria autoatendimento do país. Além de queijos e biscoitos para vender eles deixam um cafezinho na mesa para os clientes aproveitarem a vista.
Outra opção de passeio são as Ruínas de São José de Queimado, importante monumento de resistência à escravidão no Espírito Santo com entrada gratuita.
PRAIAS DE ARACRUZ
Aracruz está recebendo o Carnaval com muito agito na Barra do Sahy e Santa Cruz, mas as Praia da Biologia e Praia de Gramuté estarão tranquilas para aproveitar o feriadão com tranquilidade.
A entrada da Praia de Gramuté fica ao lado do Portal de Aracruz e seu acesso é por uma grande escada, portanto, não há acessibilidade. A praia tem os famosos Ofurôs de Corais e é muito bonita, porém não há pontos de mergulho.
Já a Praia da Biologia fica em frente a Estação Biologia Augusto Ruschi e tem um beleza exuberante, além de acesso fácil a outra praia através de uma pequena trilha, a Praia da Baleia.
VALE DO MOXUARA
Pra quem tem crianças e quer passar um dia inteiro de boa, descansando em frente a um lago, o Vale do Moxuara em Cariacica tem inúmeras opções de diversão: piscina, arvorismo, tirolesa, pedalinho, caiaque, passeio de charrete, alimentação de pequenos animais e ainda servem almoço self-service e café colonial. Os valores ficam a partir e R$ 50 por pessoa e mais informações podem ser verificadas no perfil @valedomoxuara

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