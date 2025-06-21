A cidade dos tapetes de Corpus Christi: um roteiro de passeios por Castelo

Tapetes de Corpus Christi enfeitam as ruas de Castelo, no Sul do ES Crédito: Sara Oliveira

Essa semana de Corpus Christi, o destaque vai para a cidade de Castelo, que mais uma vez encantou os turistas e moradores com o famoso Tapete de Corpus Christi, confeccionado por voluntários com os mais variados tipos de materiais e transformando as ruas da cidade em verdadeiras obras de arte.

Por isso, hoje vamos dar dicas de passeios na cidade de Castelo, que tem cantinhos muito especiais!

Castelo fica a 145 km de Vitória e a viagem dura cerca de 02 horas e meia de carro. De ônibus há duas opções de horário na linha Vitória x Castelo pela Viação Planeta (cerca de 04 horas de viagem): de manhã e no fim da tarde. Também há a possibilidade de ir até Cachoeiro de Itapemirim de ônibus pela Viação Planeta e de lá pegar outro ônibus, pela Viação Real, com maiores opções de horários durante todo o dia (cerca de 01 hora de viagem).

- Parque Estadual do Forno Grande: a 2.039 metros de altitude, é o segundo ponto mais alto do Espírito Santo. A visitação pode ser realizada diariamente entre 08h e 16h, porém a escalada ao pico precisa de agendamento prévio no site do IEMA, com saídas diárias entre 06h e 06h30. Por lá encontramos alguns atrativos como a Cachoeira de Forno Grande, a Gruta da Santinha, as piscinas naturais dos Poços Amarelos e as trilhas. Não é permitida a entrada de animais domésticos.

- Gruta do Limoeiro: a mais importante área de estudos sobre a pré-historia do Espírito Santo. Pesquisas comprovam vestígios da presença humana no local desde 5.000 anos atrás! A visitação é gratuita e acontece de terça a domingo, entre 09h e 16h. É obrigatório estar de calçado fechado para a visitação. Não deixe de provar o delicioso torresmo prensado que vende no empório que fica no Centro de Visitação da Gruta do Limoeiro, uma iguaria produzida há mais de um século por gerações de famílias da cidade e que é o símbolo da cidade de Castelo. Fica na Rodovia ES-166, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante.

- Casarão Fazenda do Centro: imóvel com quase 180 anos que traz consigo a história da colonização de Castelo pelos portugueses, dos escravizados e dos imigrantes italianos. São móveis, instrumentos, objetos, louças e muita história. Abre para visitação de terça a domingo de 10h às 16h. Fica a 8km do Centro de Castelo, na Zona Rural da cidade.

- Santuário de Aracuí: Aracuí é um distrito que fica bem na chegada de Castelo. Segundo relatos, nele já teriam acontecido três aparições de Nossa Senhora Imaculada: tudo começou com uma moça de Muriaé (MG) que recebeu uma revelação sobre a aparição da Virgem na localidade. Então, um religioso de sua confiança esteve no local e pressentiu que algo realmente estava para acontecer. A revelação se confirmou e a primeira visão aconteceu às 15 horas do dia 13 de maio de 1994. Esta data é lembrada até hoje com uma missa que reúne milhares de fiéis todos os anos.

No local existe também uma nascente, cuja água é considerada pelos fiéis uma água especial e com poderes milagrosos. Com isto, muitos visitantes costumam levar um pouco para casa ou para amigos que estejam enfrentando dificuldades e problemas de saúde. Fica aberto diariamente das 06h às 17h. Entrada franca. Para chegar, basta seguir de Conduru a Castelo, entrando à direita na placa que indica a entrada para o Santuário (na pracinha de Aracuí).